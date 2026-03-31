Fepafut ya puso fecha: ¿Cuándo sale la nueva camiseta de Panamá para el Mundial 2026?

Con la cuenta regresiva para el Mundial 2026 cerca de llegar a su fin, gran parte de las selecciones clasificadas dieron a conocer las camisetas que lucirán en el gran evento. Empezando por los anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá, hasta la flamante campeona, Argentina. Sin embargo, no es el caso de Panamá.

La única representante de Centroamérica en la cita máxima amarró el boleto utilizando los uniformes que presentó en abril. Y casi un año después, a 73 días para el arranque del certamen, la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) confirmó que la “despedida” les llegará en el segundo amistoso contra Sudáfrica.

¿Cuándo sale a la venta la nueva camiseta de Panamá?

En plena fecha FIFA y a través de sus redes sociales, la Federación dio a conocer que la nueva camisa de Panamá para la Copa del Mundo será lanzada de manera oficial el martes 14 de abril de 2026.

A pesar de los rumores que surgieron a finales del año pasado, Reebok será la marca encargada del diseño de las flamantes camisas. Posiblemente sea el último, teniendo en cuenta que el contrato con la empresa estadounidense —rubricado a finales del 2022— llega hasta el 31 de diciembre.

La reconocida marca deportiva tiene un recordado antecedente vistiendo a la Marea Roja para la campaña 1996/1997, donde destacaron tanto el “suéter” titular como el visitante que usó en las eliminatorias camino a Francia 1998. Y habría un guiño retro como parte del nuevo lanzamiento.

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Por lo tanto, el estreno de la flamante camiseta se dará en el amistoso con Brasil, pactado para el 31 de mayo en el Estadio Maracaná. En esa ventana, los dirigidos por Thomas Christiansen también se medirían a Italia, que deberá derrotar a Bosnia-Herzegovina para clasificar al Mundial.

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En síntesis