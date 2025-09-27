Michael Amir Murillo tiene el reconocimiento en Europa que tanto esperaban Panamá y Thomas Christiansen

El lateral panameño Michael Amir Murillo vive un momento especial en la Ligue 1 de Francia, luego de convertirse en el héroe del Olympique de Marsella en la sexta jornada del campeonato. Con un gol en los últimos minutos, el defensor le dio el triunfo 2-1 a su equipo frente al Racing de Estrasburgo en el Stade de la Meinau.

El encuentro estuvo lleno de emociones, ya que los locales se habían puesto en ventaja al inicio del segundo tiempo. Sin embargo, el Marsella reaccionó en los últimos minutos y fue el panameño quien, con una definición precisa de pierna izquierda en el 90+1, selló la remontada para los dirigidos por Roberto De Zerbi.

El impacto de su actuación fue inmediato, ya que la organización del partido designó a Murillo como el Jugador del Partido, reconociendo no solo su gol decisivo, sino también su despliegue por la banda derecha durante todo el compromiso.

Con este resultado, el Olympique de Marsella alcanzó los 12 puntos en seis jornadas, compartiendo la cima del torneo francés y consolidándose como uno de los equipos más regulares en el inicio de temporada.

Panamá celebra el reconocimiento de Amir Murillo

Para Murillo, de 29 años, esta distinción llega en un momento clave, después de recibir críticas por sus actuaciones con la Selección de Panamá en los recientes partidos de la Eliminatoria Mundialista ante Surinam y Guatemala.

Ahora, el lateral canalero se perfila con un nuevo impulso para ser pieza importante tanto en su club como en los compromisos internacionales de octubre, donde buscará trasladar su gran nivel en Francia a la camiseta de la Selección panameña.