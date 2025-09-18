“Arrogancia”: El desplante de Michael Amir Murillo que causa indignación de toda Panamá

El defensor Michael Amir Murillo ha generado gran polémica en Panamá, luego de su negativa a hablar con los medios de su país tras el partido de su club, el Olympique de Marsella, contra el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. El gesto del futbolista ha provocado el enojo de periodistas y exdirigentes, quienes calificaron su actitud como un acto de arrogancia.

El periodista José Angelo, de RPC Deportes, viajó hasta España con el objetivo de entrevistarlo. Sin embargo, a pesar de coordinar con el jefe de prensa del equipo francés, el jugador decidió no atenderlos. “El jugador tomó la decisión de no hablar con nosotros, se respeta, pero no la comparto, porque un medio de Panamá hizo un viaje tan importante, por lo menos era para hablar, pero él decidió no hacerlo. Imagino que pensó que se le iba a preguntar de Selección”, declaró Angelo.

La reacción de Murillo desató la indignación de varios comunicadores canaleros. Entre ellos, Álvaro Martínez, conocido como Duro al Hueso, quien no dudó en criticar la postura del defensor. A estas voces se sumó el exfutbolista peruano Juan Carlos Delgado, expresidente de la LPF y de Plaza Amador, quien aseguró que la conducta del jugador “refleja falta de humildad”.

La tensión alrededor de Amir Murillo se da en un contexto deportivo delicado, ya que la Selección de Panamá no tuvo un buen arranque en la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, al empatar frente a Surinam y Guatemala en sus dos primeros compromisos. Estos resultados han encendido las críticas contra figuras que deberían ser líderes en el combinado nacional.

El lateral del Marsella es considerado una de las piezas más importantes en la defensa panameña, gracias al nivel que ha mostrado en el fútbol europeo. Sin embargo, los aficionados y la prensa exigen que ese rendimiento también se vea reflejado con la camiseta canalera, especialmente en los próximos duelos.

En octubre, Panamá enfrentará a El Salvador y a Surinam en la Fecha FIFA, partidos que serán vitales para retomar confianza y sumar puntos en la clasificación. Todo apunta a que Murillo tendrá la oportunidad de responder dentro de la cancha a las duras críticas que hoy lo rodean.

