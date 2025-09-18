Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Panamá

“Arrogancia”: El desplante de Michael Amir Murillo que causa indignación de toda Panamá

La tensión crece en Panamá y ahora por un gesto de Murillo que no gustó a nadie.

javier pineda

Por Javier Pineda

El defensor panameño está en el ojo del huracán por un desplante
El defensor panameño está en el ojo del huracán por un desplante

El defensor Michael Amir Murillo ha generado gran polémica en Panamá, luego de su negativa a hablar con los medios de su país tras el partido de su club, el Olympique de Marsella, contra el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. El gesto del futbolista ha provocado el enojo de periodistas y exdirigentes, quienes calificaron su actitud como un acto de arrogancia.

“Afecta a la Selección”: Michael Amir Murillo recibe el mensaje que jamás imaginó en Panamá

ver también

“Afecta a la Selección”: Michael Amir Murillo recibe el mensaje que jamás imaginó en Panamá

El periodista José Angelo, de RPC Deportes, viajó hasta España con el objetivo de entrevistarlo. Sin embargo, a pesar de coordinar con el jefe de prensa del equipo francés, el jugador decidió no atenderlos. “El jugador tomó la decisión de no hablar con nosotros, se respeta, pero no la comparto, porque un medio de Panamá hizo un viaje tan importante, por lo menos era para hablar, pero él decidió no hacerlo. Imagino que pensó que se le iba a preguntar de Selección”, declaró Angelo.

Tweet placeholder
Publicidad

La reacción de Murillo desató la indignación de varios comunicadores canaleros. Entre ellos, Álvaro Martínez, conocido como Duro al Hueso, quien no dudó en criticar la postura del defensor. A estas voces se sumó el exfutbolista peruano Juan Carlos Delgado, expresidente de la LPF y de Plaza Amador, quien aseguró que la conducta del jugador “refleja falta de humildad”.

Tweet placeholder
Publicidad

La tensión alrededor de Amir Murillo se da en un contexto deportivo delicado, ya que la Selección de Panamá no tuvo un buen arranque en la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, al empatar frente a Surinam y Guatemala en sus dos primeros compromisos. Estos resultados han encendido las críticas contra figuras que deberían ser líderes en el combinado nacional.

Tweet placeholder
Publicidad

El lateral del Marsella es considerado una de las piezas más importantes en la defensa panameña, gracias al nivel que ha mostrado en el fútbol europeo. Sin embargo, los aficionados y la prensa exigen que ese rendimiento también se vea reflejado con la camiseta canalera, especialmente en los próximos duelos.

“Sensación agridulce”: Michael Amir Murillo es contundente con su análisis del empate de Panamá vs Surinam

ver también

“Sensación agridulce”: Michael Amir Murillo es contundente con su análisis del empate de Panamá vs Surinam

En octubre, Panamá enfrentará a El Salvador y a Surinam en la Fecha FIFA, partidos que serán vitales para retomar confianza y sumar puntos en la clasificación. Todo apunta a que Murillo tendrá la oportunidad de responder dentro de la cancha a las duras críticas que hoy lo rodean.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
¡Atención Panamá y Guatemala! El Salvador sorprende con medida extrema para evitar ser sancionado por FIFA
El Salvador

¡Atención Panamá y Guatemala! El Salvador sorprende con medida extrema para evitar ser sancionado por FIFA

Panamá recibe la peor noticia antes de enfrentar a El Salvador
Panama

Panamá recibe la peor noticia antes de enfrentar a El Salvador

Guatemala y Panamá celebran gracias a la FIFA antes de ir a El Salvador
Fútbol Internacional

Guatemala y Panamá celebran gracias a la FIFA antes de ir a El Salvador

Kenneth Vargas revela la razón que lo hizo dejar Europa
Costa Rica

Kenneth Vargas revela la razón que lo hizo dejar Europa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo