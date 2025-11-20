La Selección de Panamá derrotó a El Salvador por 3-0 el pasado martes en el Rommel Fernández y logró la segunda clasificación a una Copa del Mundo en su historia. Los Canaleros se vieron beneficiados por la victoria de Guatemala, que dejó a Surinam en repechaje.

Uno de los que más festejó este boleto logrado fue Thomas Christiansen, quien se sacó la espina de no haber clasificado al Mundial de Qatar 2022. El entrenador danés, de esta manera, tendrá su primera experiencia en el Mundial 2026.

Este jueves, dos días después de la noche histórica, la Federación Panameña de Fútbol comunicó en sus canales oficiales el mensaje que le envió la FIFA por haber asegurado su participación en la próxima justa mundialista.

El mensaje de la FIFA a Panamá por clasificar al Mundial 2026

“El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió sus felicitaciones al presidente de la FPF, Manuel Arias, por la reciente clasificación de Panamá a la Copa Mundial de la FIFA 2026“, escribió la Federación en su cuenta de X para comentar la notificación y agregó la carta que recibió.

“Estimado Presidente: Ayer, Panamá se clasificó para la Copa Mundial de la FIFA 26. En nombre de toda la comunidad futbolística, queremos felicitarlo por esta merecida clasificación para su segunda Copa Mundial de la FIFA“, comenzó con su carta Gianni Infantino.

“Este notable logro es testimonio del esfuerzo colectivo y la determinación inquebrantable de todos los involucrados. Nuestras más sinceras felicitaciones a los jugadores, al entrenador, a todo el personal, a la dirección y a los apasionados aficionados. Le deseamos lo mejor y esperamos, querido Presidente, volver a verlo pronto“, concluyó el mensaje de felicitaciones de la FIFA y también al máximo dirigente Manuel Arias.