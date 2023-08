Lo que pasará con Ismael Díaz tras no fichar por Al-Taawoun FC

Cuando todo parecía indicar que Ismael Díaz jugaría en la liga, que está dando de qué hablar en estos momentos, su fichaje se cayó en los últimos detalles del traspaso y no podrá vestir los colores del Al-Taawoun, quien ya tenía amarrado al delantero panameño.

Sin embargo, hay algunas versiones por la cual no se concretó la llegada del jugador. Ciertas fuentes indican que Díaz no pasó las revisiones médicas y otros aseguran que hubo diferencias en las negociaciones entre ambas partes, aunque lo único cierto es que no jugará en la Arabia Saudí Pro League, por ahora.

¿Qué pasará con Ismael Díaz?

Ahora, Ismael Díaz está obligado a volver a la Universidad Católica de Ecuador, donde mantiene un contrato que lo vincula con el club hasta el 2025. Quiere decir que el atacante estará de regreso al equipo, que es dueño de su pase en el mercado y ponerse a disposición de su técnico.

De hecho, Francisco Correa, gerente deportivo de la institución ecuatoriana, se refirió a ello: “Él se quedará con nosotros, jugará la segunda etapa y veremos si luego puede o no, salir a otro país”, indicó hacia La Red Ecuador.

También habló de las negociaciones con Al-Taawoun: “Nosotros teníamos un acuerdo con Ismael Díaz y su empresario. La propuesta del fútbol árabe fue baja, no lo que pedía la Universidad Católica. Al final se fue, pero no hubo acuerdo. Se quisieron cambiar las cosas y no aceptamos. Díaz debe estar por llegar a Panamá y luego venir a Ecuador”, dijo.