Después de que se daba por hecha la llegada de Ismael Díaz a la Primera División de Arabia Saudita, se cayó su fichaje por el Al-Taawoun y el atacante volverá al club dueño de su pase, la Universidad Católica de Ecuador. Por lo que tendrá que cumplir con el contrato que mantenía.

El delantero arribó al Medio Oriente el pasado domingo 13 de agosto y se presentó en las instalaciones del equipo. Esto, con el fin de realizar sus pruebas médicas y posterior a ello, firmar el vínculo que lo ligaría con la institución hasta el 2025.

Sin embargo, hace unas horas, se afirmó que no se concretó el fichaje del panameño por diversas razones. Se especula que Ismael Díaz no cumplió con la prueba de fuerza y Al-Taawoun decidió no completar la transacción del goleador de 26 años, aseguró el medio, Somos La Sele.

Por otro lado, el periodista, César Merlo, afirma que no se llegó a un acuerdo en las negociaciones entre ambas partes: “Se cayó el fichaje de Ismael Díaz al Al Taawon: hubo diferencias de última hora en la negociación y regresará desde Arabia para jugar en Universidad Católica”.

Lo cierto es que el delantero tiene que volver a reportarse en la Universidad Católica y ponerse a tono, de cara a las siguientes fechas de la liga ecuatoriana. Cabe destacar que se encuentran en la tercera fecha y el Trencito Azul todavía no conoce la victoria (2 empates).