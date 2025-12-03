Pedro Troglio recibe sentencia de la selección de Honduras y cuándo será nombrado el nuevo técnico

La Federación de Fútbol de Honduras se ha pronunciado con respecto al nombramiento del nuevo entrenador de la Bicolor de cara a los próximos años y al proceso 2030.

José Ernesto Mejía, secretario de la FFH, fue el encargado de dar la noticia y lo hizo en una entrevista con Diez, donde aseguró la fecha en que será elegido el nuevo DT.

ver también “El momento que esperaban”: se confirma el regreso de Pedro Troglio a Honduras ¿Y Olimpia?

“Hay mucho que hacer. Primero, sanar heridas y tomar decisiones con calma y cabeza fría. La comisión de selecciones está trabajando para que en marzo, en dos ventanas FIFA, se puedan aprovechar partidos contra selecciones clasificadas que nos van a buscar. Honduras es una selección competitiva”, comenzó diciendo.​

¿Qué fecha tienen prevista para nombrar al nuevo técnico?

“Creo que poco, pero como le digo, Nicaragua, Guatemala no son selecciones que están con la historia de Honduras, nosotros tenemos que tomar las decisiones con cabeza fría. No se puede precipitar al traer un técnico y después otro, creo que es importante pensar bien y meditar y tarer al técnico que le convenga a Honduras, ya sea un europeo, un hondureño o un argentino etc, creo que lo importante hacerlo con cabeza fría y ese es un trabajo de la Comisión de Selecciones”.

​Y agregó: “La decisión se tomará en el mes de enero del 2026. ​​​​​​Se está trabajando con calma, se han recibido muchos currículums y hojas de vida de entrenadores que desear dirigir a la Selección de Honduras. La de Pedro Troglio no ha llegado porque ya es una carta conocida, no necesita carta de presentación. La decisión se tomará en enero y será consensuada y hablada con varios sectores para traer al técnico que le convenga a Honduras”.

ver también Campeón de Champions League quiere a Luis Palma y esta fue la respuesta del Lech Poznan; Honduras queda pendiente

Pedro Troglio es uno de los máximos candidatos a ser entrenador de la selección de Honduras. La Bicolor quiere romper la sequía de no ir a las Copas del Mundo. No lo hace desde Brasil 2014.

Publicidad

Publicidad

Honduras era una de las favoritas a clasificar a la Copa del Mundo, pero haber perdido ante Nicaragua y su empate ante Costa Rica en las últimas fechas los dejó fuera.​