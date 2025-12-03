“Revancha en Europa”: Adalberto Carrasquilla confirma la noticia que todo Panamá esperaba antes del Mundial 2026

Adalberto Carrasquilla disfruta de haberse clasificado a la Copa del Mundo con la Selección de Panamá. Es una de las grandes figuras del equipo y sabe lo que eso significa. Vive un momento futbolístico superlativo y quiere aprovecharlo.

Carrasquilla tuvo un gran semestre en la Liga MX. Con la camiseta de Pumas, dio un festival tras otro hasta quedarse sin chances. Disputó los 17 partidos que su equipo tuvo en el campeonato, sin hacer ningún gol, pero con cuatro asistencias.

Adalberto Carrasquilla quiere su revancha en Europa

En los últimos días estuvo en la apertura de la edición 2025 de su ya habitual campamento, en el que respondió algunas preguntas. Y dejó en claro que el fútbol de Europa no es un capítulo cerrado en su carrera profesional sino que buscará tener revancha.

“No me pondría límite. Quiero seguir creciendo, seguir aprendiendo y voy a ir donde se me dé una oportunidad. Sí es cierto que me gustaría darme mi propia revancha en el fútbol de Europa. Podría ser, ojalá se pueda”, advirtió Carrasquilla.

Además, tuvo que elegir entre Real Madrid y Barcelona. Si bien reconoció su fanatismo por el equipo catalán, no tardó en reconocer que su estilo de juego y su temperamento se adaptarían mucho mejor al Merengue.

“Hoy en día, con la experiencia que tengo, influye mucho mi estilo de juego. Yo soy barcelonista, obvio. Me gustaría jugar en el Barcelona, pero yo soy realista y siento que mi perfil va más en el Real Madrid, aunque no me guste“, comentó Coco.

