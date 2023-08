Karlo Kurányi, desde el pasado Premundial Sub-20, se ha encontrado bajo la lupa, por la posibilidad de representar a la Selección de Panamá, no obstante, al delantero todavía no se le ha presentado la oportunidad de siquiera entrenar con el elenco Canalero.

Cabe destacar que, previo al Torneo Maurice Revello, se rumoró que el espigado atacante, mostró interés en jugar el certamen en el que Panamá terminó campeón. Sin embargo, no se concretó su convocatoria y Jorge Dely apostó por los jugadores que llevaban semanas participando en los microciclos.

Aunque esta posibilidad no se ha descartado en su totalidad, pues, el entrenador se refirió hace poco sobre él: “Antes de llegar a Toulon, escuchaba que el hijo de Kevin Kurányi tenía que viajar al Maurice Revello. Primero, no sé en qué año nació, segundo, por estar en el extranjero, no significa que deba ser convocado, también existe un proceso”, explicó en una entrevista con el periodista, Feisal Rishmawy.

“Además, él no estaba en la lista preliminar de 40 convocados. Si es 2005, puedo traerlo a la Selección Sub-20. Si él quiere jugar con Panamá, tenlo por seguro que vendrá a algún microciclo, no quiero que se me escape ningún jugador 2005. Quédense tranquilos que Kurányi va a venir, si quiere venir”, agregó.

Por otra parte, es preciso señalar que, por el momento, la Sub-20 de Panamá no tendrá competiciones próximas. Aun así, Dely Valdés confirmó que estará realizando visorías alrededor del país, en busca de jugadores que cumplan con la edad para futuras convocatorias.