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“El Phil Foden panameño”: Estevis López recibe la comparación menos pensada en Inglaterra pero le marcan el error que puede complicar su carrera

El ex River Plate es seguido desde Inglaterra por un agente de scouting que puede cambiar su futuro.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El futbolista causa impresión antes del Mundial 2026.
© Veraguas UnitedEl futbolista causa impresión antes del Mundial 2026.

Estevis López es uno de los grandes proyectos que más futuro tiene en Panamá. El futbolista del Veraguas United apenas 16 años se destaca en la Liga Panameña de Fútbol y despierta un gran interés en Inglaterra, donde ya lo tienen visto como un diamante en bruto.

Un agente de scouting y asesor de clubes llamado Ollie Keable, que se desempeña en Inglaterra, hizo mención sobre el gran talento panameño. Destacó sus fortalezas y también reconoció sus debilidades para que tengan en cuenta quienes se interesen en Estevis.

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Entre sus mayores virtudes, explicó lo siguiente sobre López: “Zurdo que se desenvuelve entre líneas con gran aceleración y excelente control del balón. Peligroso en espacios reducidos, combina rápidamente con sus compañeros y ataca los huecos. Demuestra creatividad y talento, especialmente al recortar hacia el interior“.

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Con respecto a los puntos negativos, Keable puntualizó en el físico del panameño: “Aún está en desarrollo físico y puede ser superado físicamente; necesita mejorar su trabajo defensivo y su consistencia en el último tercio del campo“.

¿El Phil Foden panameño?”, comparó en tono de pregunta el agente de scouting sobre el canalero y la estrella del Manchester City. Salvando las distancias de las categorías y el fútbol en el que se muestran, Estevis López tiene un juego similar al futbolista inglés.

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Foden con el Manchester City.

Foden con el Manchester City.

Tanto López como Foden buscan desequilibrar en los últimos metros del campo. Los dos son zurdos y tienden a cortar desde la banda derecha hacia el centro. Los dos generan peligro a través de la creatividad con el balón y se caracterizan por su agilidad.

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Datos claves

  • El futbolista Estevis López, de apenas 16 años, destaca en el Veraguas United de Panamá.
  • El agente Ollie Keable comparó el estilo de juego de López con Phil Foden.
  • El reporte técnico resalta que Estevis López es un extremo zurdo con gran aceleración.

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