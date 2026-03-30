Estevis López es uno de los grandes proyectos que más futuro tiene en Panamá. El futbolista del Veraguas United apenas 16 años se destaca en la Liga Panameña de Fútbol y despierta un gran interés en Inglaterra, donde ya lo tienen visto como un diamante en bruto.

Un agente de scouting y asesor de clubes llamado Ollie Keable, que se desempeña en Inglaterra, hizo mención sobre el gran talento panameño. Destacó sus fortalezas y también reconoció sus debilidades para que tengan en cuenta quienes se interesen en Estevis.

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Entre sus mayores virtudes, explicó lo siguiente sobre López: “Zurdo que se desenvuelve entre líneas con gran aceleración y excelente control del balón. Peligroso en espacios reducidos, combina rápidamente con sus compañeros y ataca los huecos. Demuestra creatividad y talento, especialmente al recortar hacia el interior“.

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Con respecto a los puntos negativos, Keable puntualizó en el físico del panameño: “Aún está en desarrollo físico y puede ser superado físicamente; necesita mejorar su trabajo defensivo y su consistencia en el último tercio del campo“.

“¿El Phil Foden panameño?”, comparó en tono de pregunta el agente de scouting sobre el canalero y la estrella del Manchester City. Salvando las distancias de las categorías y el fútbol en el que se muestran, Estevis López tiene un juego similar al futbolista inglés.

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Foden con el Manchester City.

Tanto López como Foden buscan desequilibrar en los últimos metros del campo. Los dos son zurdos y tienden a cortar desde la banda derecha hacia el centro. Los dos generan peligro a través de la creatividad con el balón y se caracterizan por su agilidad.

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Datos claves

El futbolista Estevis López , de apenas 16 años , destaca en el Veraguas United de Panamá.

, de apenas , destaca en el de Panamá. El agente Ollie Keable comparó el estilo de juego de López con Phil Foden .

comparó el estilo de juego de con . El reporte técnico resalta que Estevis López es un extremo zurdo con gran aceleración.