Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

Estevis López marca gol con el Bayern Munich y provoca el enojo de Panamá contra Thomas Christiansen en pleno Mundial 2026

Los aficionados canaleros dispararon contra Thomas Christiansen tras ver la noticia de Estevis López en el extranjero.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
La joya panameña marcó un gol en su debut.
© Getty Images - Bayern MunichLa joya panameña marcó un gol en su debut.

Estevis López se está luciendo con el campamento del Bayern Munich. La joya de Panamá fue invitada a participar de un equipo de pruebas del conjunto bávaro y en su primer partido ya logró anotar. En un amistoso en Corea del Sur, a los seis minutos anotó el 1-0 del Bayern World Squad.

No sólo es el primer panameño en marcar un gol con el Bayern Munich, sino que también es el único en vestir la camiseta de este exitoso club. Si bien se trata de un equipo juvenil en el que están siendo evaluados por un futuro fichaje, no deja de ser histórico para el país.

Este gol que López le marcó al Sub-18 de Jeju SK provocó el enojo de todo Panamá contra el seleccionador Thomas Christiansen. Los aficionados canaleros apuntaron al DT danés por no haber llevado nunca en su ciclo a una joya como Estevis.

Uno de los grandes cuestionamientos es que el entrenador quiere respetar los procesos de cada jugador. Sin embargo, los panameños consideran que el futbolista ya tendría que haber formado parte del seleccionado mayor. Al mismo tiempo, le volvieron a remarcar el hecho de haber convocado para este Mundial 2026 a jugadores de una edad alta, como es el caso de Quintero.

Thomas Christiansen apuntó contra un jugador de Panamá tras la agónica derrota ante Ghana en el Mundial 2026

ver también

Thomas Christiansen apuntó contra un jugador de Panamá tras la agónica derrota ante Ghana en el Mundial 2026

Otro de los ejemplos que recuerda el aficionado canalero es el de Kadir Barría, figura que juega en el primer equipo del Botafogo con apenas 18 años y que estuvo en la lista preliminar. El atacante fue importante para el equipo brasileño en este 2026, pero no fue suficiente para ser convocado por Christiansen.

Mientras tanto, Estevis López continuará en el campamento del Bayern Munich a la espera de más amistosos. De mantener un alto nivel, podría formar parte del primer equipo de los bávaros. Él se encuentra en el World Squad, el último paso previo a firmar contrato profesional.

Publicidad
Estevis López llegó al Bayern World Squad: qué significa y cómo funciona esta oportunidad para la joya de Panamá

ver también

Estevis López llegó al Bayern World Squad: qué significa y cómo funciona esta oportunidad para la joya de Panamá

En resumen

  • El futbolista Estevis López anotó un gol con el Bayern World Squad en Corea del Sur.
  • La joya panameña de 16 años está siendo evaluado por el Bayern Munich.
  • Aficionados canaleros criticaron a Thomas Christiansen por no haberlo convocado.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Estevis López y Bayern Munich: cómo funciona el World Squad al que llegó el panameño
Panama

Estevis López y Bayern Munich: cómo funciona el World Squad al que llegó el panameño

Bayern Munich hace oficial la llegada de Estevis López y así lo presentaron
Panama

Bayern Munich hace oficial la llegada de Estevis López y así lo presentaron

Estevis López rompe el silencio sobre su llegada al Bayern Múnich: qué dijo tras la filtración
Panama

Estevis López rompe el silencio sobre su llegada al Bayern Múnich: qué dijo tras la filtración

Estevis López ya tiene fecha para dejar Panamá y unirse a un histórico de la Champions League
Panama

Estevis López ya tiene fecha para dejar Panamá y unirse a un histórico de la Champions League

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo