Estevis López marca gol con el Bayern Munich y provoca el enojo de Panamá contra Thomas Christiansen en pleno Mundial 2026

Estevis López se está luciendo con el campamento del Bayern Munich. La joya de Panamá fue invitada a participar de un equipo de pruebas del conjunto bávaro y en su primer partido ya logró anotar. En un amistoso en Corea del Sur, a los seis minutos anotó el 1-0 del Bayern World Squad.

No sólo es el primer panameño en marcar un gol con el Bayern Munich, sino que también es el único en vestir la camiseta de este exitoso club. Si bien se trata de un equipo juvenil en el que están siendo evaluados por un futuro fichaje, no deja de ser histórico para el país.

Este gol que López le marcó al Sub-18 de Jeju SK provocó el enojo de todo Panamá contra el seleccionador Thomas Christiansen. Los aficionados canaleros apuntaron al DT danés por no haber llevado nunca en su ciclo a una joya como Estevis.

Uno de los grandes cuestionamientos es que el entrenador quiere respetar los procesos de cada jugador. Sin embargo, los panameños consideran que el futbolista ya tendría que haber formado parte del seleccionado mayor. Al mismo tiempo, le volvieron a remarcar el hecho de haber convocado para este Mundial 2026 a jugadores de una edad alta, como es el caso de Quintero.

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Otro de los ejemplos que recuerda el aficionado canalero es el de Kadir Barría, figura que juega en el primer equipo del Botafogo con apenas 18 años y que estuvo en la lista preliminar. El atacante fue importante para el equipo brasileño en este 2026, pero no fue suficiente para ser convocado por Christiansen.

Mientras tanto, Estevis López continuará en el campamento del Bayern Munich a la espera de más amistosos. De mantener un alto nivel, podría formar parte del primer equipo de los bávaros. Él se encuentra en el World Squad, el último paso previo a firmar contrato profesional.

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En resumen