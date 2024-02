Durante las últimas semanas, Michael Amir Murillo no ha logrado tener participación dentro del terreno de juego con el Olympique Marsella. Durante un compromiso de copa, el lateral derecho sufrió un golpe que lo obligó a abandonar el campo, luego de 20 minutos de partido, lo que encendió las alarmas en Panamá y Francia.

Antes de su ausencia, Murillo estuvo viendo minutos de manera constante e incluso, disputó varios encuentros como titular. Por lo que significó una baja sensible en el elenco de Gennaro Gattuso. Sin embargo, el entrenador italiano reveló cuándo volverá a las acciones, en una conferencia previa a su enfrentamiento ante Metz por la Ligue 1.

Destacar que Michael Amir también se podría topar con la oportunidad de ser la primera opción de Gattuso por el costado derecho. Esto, debido a que se rumorea que Jonathan Clauss habría planeado salir de la institución en el mercado de transferencias pasado, pero no se concretó.

¿Cuándo vuelve Michael Amir Murillo de su lesión?

Después de que el panameño abandonó aquel compromiso por una lesión, se reveló que tuvo un golpe en sus aductores: “Amir Murillo está de baja, ya veremos la semana que viene, está lesionado en los aductores”, manifestó el director técnico en una rueda de prensa, semanas atrás.

No obstante, este jueves, previo a la siguiente fecha del campeonato francés, Gennaro Gattuso dio a conocer que Michael Amir Murillo regresará la próxima semana. Quiere decir que no estaría en el choque vs. Metz, aunque es probable que vuelva antes de la UEFA Europa League (jueves 15 de febrero).

¿Cuándo juega la Selección de Panamá?

Por otro lado, quiere decir que Murillo podría estar disponible para los próximos retos de la Selección de Panamá. Los Canaleros se medirán a México, el 21 de marzo, por el Final Four de la Liga de Naciones, y existe una alta posibilidad de que Thomas Christiansen lo tome en cuenta.

Señalar que, no solo Michael Amir Murillo estaría a disposición del técnico danés, sino también Erick Davis, quien, hace poco, firmó con su nuevo club. Ambas incorporaciones significarán un alivio para el entrenador, debido a que los dos suelen ser titulares indiscutidos.

