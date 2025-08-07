¡Lo celebra Panamá! Michael Amir Murillo tiene el reconocimiento que tanto esperaba de la Ligue 1

La Ligue 1 volvió a poner sus ojos sobre el panameño Michael Amir Murillo, y esta vez lo hizo con un toque especial de sabor. A través de sus redes sociales, la liga francesa publicó un tuit destacando las habilidades del defensor del Olympique de Marsella, acompañando el mensaje con la frase: “El ‘Jogo Salsa’ de @Amir_Murillo62 con el @OM_Espanol”. El video muestra una selección de sus mejores regates y salidas desde el fondo, confirmando que su estilo sigue dejando huella en Francia.

Murillo, que ya es un viejo conocido de la afición marsellesa, se ha ganado un lugar como uno de los jugadores más vistosos en su posición. Su capacidad para romper líneas, combinar potencia con técnica y proyectarse al ataque lo han convertido en una pieza clave del esquema del club. El reconocimiento de la Ligue 1 en redes no solo refuerza su impacto, sino que también eleva su perfil en la previa de una temporada que promete emociones fuertes.

El Olympique de Marsella afronta este nuevo curso con grandes expectativas, especialmente tras la llegada de figuras como Pierre-Emerick Aubameyang y Timothy Weah. Con estos refuerzos ofensivos y la solidez que aportan jugadores como Murillo en defensa, el equipo busca dar pelea tanto en la liga como en competiciones europeas.

El “Jogo Salsa” que la Ligue 1 destaca no es un simple adorno mediático: se trata de una característica de juego que ha hecho de Murillo un defensor diferente, capaz de generar peligro desde zonas donde pocos lo esperan. En una liga que valora la técnica y la intensidad, el panameño ha sabido ofrecer ambas con un sello personal.

Michael Amir Murillo llamado a brillar en Francia

Este no es el primer guiño que el canal oficial de la Ligue 1 hace hacia el jugador. En otras ocasiones ya ha resaltado sus intervenciones defensivas y su capacidad para sumarse al ataque, algo que ha calado bien entre los aficionados neutrales y, sobre todo, en la hinchada del Marsella, que reconoce su entrega en cada partido.

La temporada que se avecina será clave para Murillo, no solo por la oportunidad de competir al más alto nivel, sino también porque el Marsella apunta a consolidarse como uno de los protagonistas en Francia. Si mantiene el nivel mostrado en campañas anteriores y suma la confianza que le brindan gestos como el de la Ligue 1, podría firmar un año redondo.

Con la liga francesa lista para rodar nuevamente, el “Jogo Salsa” de Amir Murillo promete seguir siendo uno de los condimentos más atractivos del campeonato. Y si de espectáculo se trata, el panameño ya demostró que tiene todos losingredientes para brillar.