Fue mundialista con Panamá en Rusia 2018 y ahora llega como fichaje estrella de un equipo de la LPF

Luego de semanas de rumores, el Club Deportivo Plaza Amador hizo oficial la contratación del defensor Harold Cummings, quien se suma al plantel para encarar el Torneo Clausura 2025 de la LPF Tigo y la exigente Copa Centroamericana de Concacaf, competencia en la que los “Leones” ya han disputado su primer compromiso.

A sus 33 años, Cummings vuelve a la Liga Panameña de Fútbol tras un breve paso por el fútbol guatemalteco con Xelajú MC, donde estuvo solo una temporada. Durante el tiempo sin club, el central se mantuvo entrenando primero con UMECIT FC y luego se integró a las prácticas del propio Plaza Amador, anticipando su inminente fichaje.

La llegada del defensor mundialista representa un movimiento clave para el equipo , que necesita experiencia y solidez en defensa ante el doble reto que enfrenta: mantener su protagonismo en la LPF y trascender a nivel internacional en el torneo regional.

Cummings ya conoce el ritmo del fútbol panameño. En 2024 jugó con el Árabe Unido de Colón, equipo con el que retornó al país tras varios años en el extranjero. Ahora, el Plaza Amador se convierte en su segundo club en la LPF, y llega con la ilusión de aportar liderazgo y jerarquía a un plantel que apunta alto.

Harold Cummings aportará experiencia en Plaza Amador

El zaguero no solo aporta experiencia de clubes, sino también de selección. Harold Cummings formó parte del histórico plantel de Panamá que disputó la Copa del Mundo de Rusia 2018, hito que lo convierte en un referente dentro del vestuario, especialmente para los jugadores más jóvenes del equipo.

La incorporación del defensor responde también a la necesidad del cuerpo técnico de reforzar la última línea tras las exigencias físicas que implican los torneos simultáneos. Cummings, con su fortaleza física y recorrido internacional, encaja perfectamente en ese perfil que buscaban los “leones”.

Con este fichaje, Plaza Amador envía un claro mensaje: quieren pelear en todos los frentes. Y con Cummings a bordo, suman no solo a un jugador con experiencia mundialista, sino a un líder que podría marcar la diferencia en la recta final del año.