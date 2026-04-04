Goleada con sabor panameño: Azarías Londoño y Everardo Rose deslumbran con la Universidad Católica de Ecuador

La Universidad Católica firmó una contundente victoria 4-1 sobre Guayaquil City en la LigaPro de Ecuador, en un partido donde el protagonismo tuvo un claro sello panameño. Los delanteros Azarías Londoño y Everardo Rose fueron determinantes en un triunfo que refuerza el gran momento ofensivo del equipo capitalino.

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El marcador se abrió con el tanto de Edinson Mero al minuto 33 del primer tiempo, sorprendiendo al conjunto local. Sin embargo, la reacción de la “Chatoleí” no tardó en llegar, mostrando una capacidad de respuesta contundente que terminaría inclinando el compromiso a su favor con sabor panameño.

En la segunda mitad, Universidad Católica desplegó su mejor versión y encontró los goles a través de Azarías Londoño (4’), Byron Palacios (14’), autogol de Gilmar Napa (29’) y Everardo Rose (43’). La ofensiva fue letal, desarmando por completo a la defensa rival y consolidando una goleada que refleja la superioridad en el terreno de juego.

Brillo panameño que ilusiona

La gran figura del encuentro fue Londoño, quien no solo anotó, sino que también generó constante peligro ofensivo con varios remates al arco. Su desempeño confirma el crecimiento que ha tenido en el fútbol ecuatoriano y lo posiciona como un atacante en ascenso dentro del panorama internacional.

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Por su parte, Rose también dejó su sello al marcar un gol y protagonizar tres intentos claros frente a la portería rival. Su aporte fue clave para cerrar el partido y reafirmar la presencia panameña como un factor diferencial en el ataque de Universidad Católica.

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Con este resultado, la “U” alcanza 12 puntos y se ubica en la segunda posición de la tabla, además de contar con un partido menos. Este presente también representa una excelente noticia para la Selección de Panamá y su técnico Thomas Christiansen, quienes ven en ambos delanteros opciones reales para integrar la convocatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026.