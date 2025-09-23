Es tendencia:
Thomas Christiansen toma nota: José Fajardo recibe la noticia que necesitaba mientras Panamá se juega la clasificación al Mundial 2026

El futbolista tiene en sus manos una de las confirmaciones que más esperó por toda la temporada.

Por Juan Cruz Russo

Panamá se juega todo en Eliminatorias y Thomas Christiansen lo sabe: la noticia que celebra José Fajardo.
Panamá se juega todo en tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026, con la posibilidad de ganarse el boleto a la gran cita. Para concretar este sueño por segunda vez en su historia, necesita darlo todo en cancha. Quedan cuatro juegos.

Thomas Christiansen vigila a todos y cada uno de sus dirigidos, por eso es que el mensaje recibido por José Fajardo retumbó entre los panameños. Las chances de jugar la próxima Copa del Mundo están sobre la mesa, y deberán aprovecharlas.

La Canalera se ubica en el tercer puesto del Grupo A, sorpresivamente liderado por Surinam. El Salvador hace las veces de escolta, mientras que Guatemala los observa desde el último lugar. Esta división se encuentra sumamente disputada.

José Fajardo es figura en Universidad Católica para la goleada ante Liga de Quito

José Fajardo lleva una temporada destacable en la Universidad Católica. Jugó 17 partidos en la temporada 2024/25 del fútbol de Ecuador, dentro de los cuales se anotó cinco goles a su cuenta personal. La afición le tomó cariño a este delantero.

Fajardo se metió en el equipo de la semana de la LigaPro Ecuabet, después de los dos tantos convertidos en la jornada 29 de la competencia. La U se impuso en su visita a Liga Deportiva Universitaria de Quito por 4-2. El canalero fue figura.

El sitio Sofascore calificó su magnífica actuación con 8.9 puntos, lo que le valió para meterse en el 11 ideal. De esta manera, recibió una distinción importante por su rendimiento y le dejó un mensaje claro al técnico Thomas Christiansen.

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de la Selección Nacional de Panamá

  • Visita vs. El Salvador, 10 de octubre.
  • Local vs. Surinam, 14 de octubre.
  • Visita vs. Guatemala, 13 de noviembre.
  • Local vs. El Salvador, 18 de noviembre.

