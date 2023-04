Desde el pasado mercado de transferencias, el defensor central panameño, José Córdoba, es uno de los futbolistas del Levski Sofía con grandes posibilidades de salir de la institución. Distintos clubes de Europa, han presentado ofertas por el jugador que, en más de una ocasión, fueron declinadas por el cuadro búlgaro, debido a que no llenaron sus expectativas.

No es para menos que el Levski Sofía haya elevado el valor del zaguero y es que, desde su llegada, el canalero se convirtió en una de las piezas importantes, por lo que no lo dejarán salir por menos de lo que exigen. Sin embargo, sus pretendientes no han bajado los brazos y siguen negociando con el onceno dueño de la ficha de Córdoba.

Durante la última ventana de transferencias, el Sochi de Rusia y el Brondby de Dinamarca habían intentado hacerse con los servicios del jugador, no obstante, el Girona de la Primera División de España, también lo buscó e incluso, llegó a presentar una oferta oficial.

En ese entonces, el cuadro español ofreció cerca de 1.5 millones de euros, la cual fue rechazada, aunque todo parece indicar que la institución Blanquiamarilla continúa con su deseo de amarrar al espigado defensor. Ahora, se informa que Girona está en negociaciones con el Levski y de hecho, no sería el único equipo del país europeo interesado.

“Según los informes, el Levski está en conversaciones con algunos equipos españoles sobre un posible movimiento de verano del defensa José Córdoba. El precio de referencia del internacional panameño es de al menos 2,5 millones de euros. Se dice que el Girona es uno de los clubes interesados ​​en Córdoba. En enero, Levski rechazó una oferta de 2 millones de euros de Brondby”, manifestó el periodista búlgaro, Metodi Shumanov.