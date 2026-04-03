El inédito estadio en el que se jugará el Clásico de Panamá de Tauro vs. Plaza Amador

El fútbol panameño vivirá un momento histórico este fin de semana, cuando Tauro FC y Plaza Amador disputen el tradicional Clásico Nacional en un escenario completamente inédito: el moderno Yappy Park. Este duelo no solo promete emociones dentro del campo, sino que también marcará un antes y un después en la infraestructura deportiva del país.

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Ubicado en Brisas del Golf, dentro del corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, este complejo abrirá sus puertas por primera vez a un partido de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), elevando la expectativa entre aficionados y protagonistas. El encuentro representa una apuesta por modernizar los escenarios donde se disputa el fútbol de primera división.

Un estadio moderno para un clásico histórico

El Yappy Park es mucho más que un estadio. Con una extensión de 3.2 hectáreas, fue diseñado para cubrir la creciente demanda de infraestructura deportiva de alta calidad en Panamá, además de fomentar el desarrollo integral de los atletas en distintas disciplinas.

El nombre del recinto responde a un acuerdo de patrocinio con Banco General, que a través de su plataforma digital Yappy dio identidad al complejo desde marzo de 2023. Este vínculo refleja la unión entre el deporte y la innovación tecnológica en el país canalero.

Desde su inauguración oficial el 10 de marzo de 2024, el escenario ha sido utilizado para torneos juveniles, colegiales y partidos de la Liga PROM, además de servir como centro de entrenamiento para las distintas selecciones nacionales de fútbol y baloncesto de Panamá.

Ahora, el recinto dará un paso más al albergar su primer partido de la Primera División, nada menos que con el enfrentamiento entre dos gigantes del balompié panameño. La rivalidad entre Tauro FC y Plaza Amador añade un ingrediente especial a este estreno.

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Todo está listo para que el Yappy Park se convierta en el epicentro del fútbol panameño, en una jornada que combinará historia, modernidad y la pasión de un clásico que promete quedar grabado en la memoria de los aficionados.