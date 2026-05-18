Ismael Rescalvo define: la decisión que tomará con Ángel Zaldívar en Alajuelense para el Apertura 2026

El futuro de Ángel Zaldívar habría dado un giro con la llegada del técnico español Ismael Rescalvo a la Liga.

Ángel Zaldívar es uno de los futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense que no dio la talla en el último semestre, marcado a fuego por el fracaso en la defensa del título nacional, la prematura eliminación del Torneo de Copa y la salida de Óscar “Machillo” Ramírez de la dirección técnica.

El club rojinegro anunció el fichaje del delantero mexicano con bombos y platillos hasta junio de 2027, respaldado por el buen rendimiento que ofreció su colega, Ronaldo Cinsneros, y también un interesante currículum, donde resaltan equipos de la talla de Chivas —allí ganó la Liga MX y la Concachampions—, Monterrey, Puebla o Atlético San Luis.

Sin embargo, la apuesta del gerente deportivo, Carlos Vela, no salió como se esperaba: Zaldívar apenas aportó cuatro goles y dos asistencias en diecinueve partidos (825 minutos), convirtiéndose en uno de los jugadores más señalados por el liguismo.

Ángel Zaldívar no se irá de Alajuelense

Según indicó el periodista Ferlin Fuentes en el programa El Picadito, dedicada a cubrir la actualidad de los manudos, el nuevo entrenador de Alajuelense, Ismael Rescalvo, cuenta con Ángel Zaldívar y lo proyecta como una pieza importante dentro del proyecto de la Liga con miras al Torneo Apertura 2026 y la Copa Centroamericana.

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El ariete de 33 años no se irá como parte de la reestructuración que se está llevando a cabo en la plantilla, pese a que recientemente se lo mencionó como posible baja mediante un préstamo al extranjero o siendo utilizado como moneda de cambio para traer a otro refuerzo.

Además, la delantera manuda quedó mermada en cuanto a cantidad de elementos por la reciente salida de José Alvarado, quien llegó a petición del “Macho” desde AD Sarchí, pero terminó teniendo escaso rodaje y anotó un solo gol en diez juegos.

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Datos clave

El nuevo entrenador de Alajuelense, Ismael Rescalvo, cuenta con Ángel Zaldívar para el Torneo Apertura 2026.

Pese a los rumores de préstamo o salida por bajo rendimiento, el delantero mexicano no se irá de la Liga como parte de la reestructuración.

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La decisión de mantener a Zaldívar se afianza tras la salida oficial del atacante José Alvarado, dejando pocas variantes en la ofensiva rojinegra.