Decisión tomada: Alajuelense hace oficial la noticia sobre el futuro de Joel Campbell y así lo anunció

Después de tantas idas y vueltas, Alajuelense anunció que será del futuro de Joel Campbell ahora que finalizó su contrato.

La novela finalmente llegó a su final en Liga Deportiva Alajuelense. Después de días de incertidumbre, especulaciones y expectativas por la llegada del nuevo cuerpo técnico, el club tomó una decisión que venía tomando forma en silencio y la hizo oficial en sus redes sociales: Joel Campbell no seguirá en la institución.

El mensaje fue claro y sin rodeos. La Liga publicó un comunicado agradeciendo al atacante por su paso por el club, cerrando así un ciclo de tres años que dejó momentos importantes y también algunas dudas en su tramo final.

¿Qué escribieron en Alajuelense sobre Joel Campbell?

“Liga Deportiva Alajuelense desea agradecerle a Joel Campbell por estos tres años y por los éxitos conseguidos durante este período. Gracias por el profesionalismo y aporte que dejó en la institución”, expresó el club, en un tono institucional que marcó el cierre definitivo.

La despedida también incluyó un mensaje de buenos deseos para el futuro del jugador, algo habitual en este tipo de comunicados, pero que en este caso confirma que no habrá marcha atrás.

Alajuelense anunció la salida de Joel Campbell. (Foto: X)

El contexto hacía prever este desenlace. Campbell había terminado su contrato hace algunos días y, aunque se especulaba con la posibilidad de una renovación, todo quedó sujeto a la evaluación del nuevo entrenador Ismael Rescalvo.

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Sin embargo, la decisión ya estaba encaminada. Más allá del cambio en el banquillo, en Alajuelense entendieron que era momento de cerrar un ciclo y apostar por una renovación en el plantel.

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El paso de Campbell por la Liga deja números que no respaldan la inversión que se hizo en su moemnto. Nunca logró sostener la regularidad que se esperaba de un jugador de su jerarquía.

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Aun así, su experiencia, liderazgo y recorrido internacional lo convierten en un futbolista que seguirá siendo protagonista en el mercado, tanto dentro como fuera del país.

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En el entorno rojinegro, la salida también abre una puerta. No solo libera un espacio importante dentro del plantel, sino también en la estructura salarial, algo que el club viene ajustando en esta nueva etapa.

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