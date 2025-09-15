José Luis Rodríguez tiene un gran motivo para sentirse satisfecho con su trabajo en el Juárez de la Liga MX. El panameño recibió una distinción por parte de la Concacaf que lo pone a la altura de grandes estrellas que representan a la Confederación.
Resulta que el Pumita fue nominado para integrar el ranking de los 10 mejores goles del año en Concacaf. El tanto elegido fue el que le marcó a Costa Rica en los cuartos de final de la Liga de Naciones, cuando los Canaleros igualaron por 2-2 en el encuentro de vuelta.
El gol se dio sobre el final de la primera parte. El de Juárez capturó la pelota fuera del área de los Ticos desde el costa derecho y pateó de zurda para colocarla en el ángulo superior derecho de Patrick Sequeira.
En este mismo galardón, hay otros nueve goles que compiten para quedarse con el premio. Uno de los máximos candidatos es Lionel Messi, que le marcó un gol a LAFC en los cuartos de final de la Concachampions. Cabe resaltar que el ganador se definirá por decisión exclusivamente del público. El más votado será quien se lleve el reconocimiento. Ante su popularidad, el argentino tiene ventaja.
Otro de los candidatos que puede obtener una gran cantidad de votos por el público y por la calidad del gol es Raúl Jiménez. El mexicano le marcó de tiro libre a Canadá en las semifinales de la Liga de Naciones en la victoria por 2-0.
Todos los nominados al mejor gol del año de la Concacaf
A través de la página de Concacaf se podrá votar al mejor gol del año.
- Lionel Messi (Inter Miami) – Inter Miami vs. LAFC [Copa de Campeones Concacaf] 35′
- Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC) – Pumas UNAM vs. Vancouver Whitecaps FC [Copa de Campeones Concacaf] 33’
- Jorge Álvarez (Honduras) – Honduras vs. Curaçao [Copa Oro Concacaf] 32’
- Francisco Calvo (Costa Rica) – Costa Rica vs. Guatemala [Liga de Naciones Concacaf] 71’
- Melvin Cartagena (C.D. Águila) – C.D. Águila vs. C.D. Olimpia [Copa Centroamericana Concacaf] 53’
- Dante Sealy (Trinidad and Tobago) – Saudi Arabia vs. Trinidad and Tobago [Copa Oro Concacaf] 10’
- Denis Bouanga (LAFC) – LAFC vs. Columbus Crew [Copa de Campeones Concacaf] 46’
- Esther González (Gotham FC) – LD Alajuelense vs. Gotham FC [Copa de Campeones W Concacaf] 2’
- Raúl Jiménez (México) – Canadá vs. México [Finales de la Liga de Naciones Concacaf] 75’
- Christine Sinclair (Portland Thorns FC) – Portland Thorns FC vs. Club América Femenil [Copa de Campeones W Concacaf] 13’
- Eddipo Rodríguez (Cibao FC) – Cibao FC vs. Ouanaminthe FC [Copa del Caribe Concacaf] 33’
- José Rodríguez (Panamá) – Panamá vs. Costa Rica [Liga de Naciones Concacaf] 45’ + 3’