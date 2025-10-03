Lo confirma Concacaf: Honduras y Nicaragua reciben la sentencia que involucra a Costa Rica y puede complicarles la clasificación al Mundial 2026

Concacaf confirmó una dura sentencia para Honduras y Nicaragua. La misma da un golpe a Costa Rica, también. A los tres equipos podría complicarles su camino a la próxima Copa del Mundo. Quedan cuatro partidos para cerrar el proceso.

Los Catrachos lideran el Grupo C de Concacaf, mientras que Los Ticos hacen las veces de escolta. Con los mismos puntos pero menos goles a favor, Haití se ubica en el tercer puesto. Mientras tanto, La Pinolera cierra el cuarteto con una unidad.

“Haití está en buenas manos”, sentenció la Confederación a través de un posteo en el que recordó el desempeño de Josué Duverger. El arquero fue figura ante los de Miguel Herrera durante la última fecha de Eliminatorias al Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

Concacaf golpea a Honduras: nuevo castigo para Jeaustin Campos en Real España

Concacaf volvió a castigar a Jeaustin Campos. Actualmente, el técnico cumple con una suspensión de 10 partidos que recibió a mediados de agosto. La misma se debió a gestos discriminatorios en el partido ante Municipal de Guatemala.

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociado dio un nuevo informe sobre el entrenador oriundo de Costa Rica. Comunicó que un nuevo castigo cayó sobre su persona por el uso de comunicación electrónica.

Publicidad

ver también “Al borde de nada”: Marcelo Pereira sentencia a Costa Rica para el partido contra Honduras y envía mensaje a Motagua

“El Comité Disciplinario impuso una suspensión adicional de otros dos encuentros a Campos, al tiempo que aplicó una multa al Real España por usar ‘comunicación electrónica’ para eludir el cumplimento de una sanción”, señaló el organismo.