Apareció el video: se filtran las imágenes que Bolillo Gómez necesitaba antes de jugar con Panamá por las Eliminatorias al Mundial 2026

Eliminatorias al Mundial 2026, el gran objetivo de El Salvador para quebrar una racha negativa que supera las cuatro décadas. Se acerca la segunda ventana de partidos y cada movimiento en la plantilla será elemental para acercarse al sueño.

Uno de los principales dolores de cabeza de Hernán Darío Gómez, es la dolencia de Henry Romero. Por un paso en falso y trabó su pie en la grama, lo que llevó a que padezca una condromalacia rotuliana en su rodilla derecha. Los tiene en vilo.

ver también ¡Más problemas en El Salvador! El Bolillo Gómez suma a otro lesionado a pocos días de jugar la Eliminatoria

Si bien se creía que el proceso de rehabilitación iba a impedirle participar de esta doble fecha del proceso clasificatorio, aún no fue descartado. Los juegos serán en el Estadio Cuscatlán 10 de octubre ante Panamá y el día 14 contra Guatemala.

Publicidad

Publicidad

Para alegría de Bolillo, la suerte parece estar de su lado. Un video confirma que se puede creer en una recuperación de velocidad supersónica. En el mismo, se vio a Romero con trabajos de carga y estabilidad para fortalecer su rodilla derecha.

Tweet placeholder

Publicidad

Celebra Bolillo Gómez: Henry Romero estaría en El Salvador de camino al Mundial 2026

Henry Romero continuará con su recuperación en el microciclo de El Salvador. De esta manera, formará parte de la convocatoria y entrenará junto a sus compañeros, siempre y cuando su situación física se lo permita. Lo intentará.

Publicidad

Tal como dijo el reportero Christian Peñate a través de su cuenta de X, Romero va a seguir su proceso de rehabilitación con la Selección Nacional, a disposición de Hernán Darío Gómez para lo que necesite. Le quedan 11 días por delante.

Publicidad

“El zaguero central, Henry Romero, seguirá en recuperación en selección mayor. Se espera que esté disponible para medirse ante Panamá dentro de 11 días”, dijo Peñate en una reciente publicación que posteó en su cuenta oficial.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Eliminatorias al Mundial 2026: todos los partidos de El Salvador en la tercera fase