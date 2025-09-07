Panamá vs. Guatemala: ¿A qué hora y cómo ver el partido? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

La Selección de Panamá y su similar de Guatemala afrontarán un duelo clave correspondiente a la segunda jornada de la ronda final de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026, el cual promete ser un choque intenso entre dos equipos que buscan recomponerse en el Grupo A desde el inicio.

¿A qué hora juega Panamá vs. Guatemala por las Eliminatorias al Mundial 2026?

Panamá y Guatemala se medirán mañana, lunes 8 de septiembre, a las 8:30 p.m. del país canalero (7:30 en el resto de Centroamérica). El duelo lo albergará el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

¿Cómo ver Panamá vs. Guatemala por Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

En Panamá, el encuentro se podrá ver en vivo a través de RPC y TVMAX; mientras que en Guatemala la transmisión estará a cargo de Tigo Sports (canal 6/706 HD).

¿Cómo ver Panamá vs. Guatemala desde Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir el partido entre Panamá y Guatemala suscribiéndose al servicio de streaming Fubo.

Sin embargo, el compromiso también estará disponible en señales como Peacock, Universo y CBSSN.

¿Cómo llega Panamá?

Los dirigidos por Thomas Christiansen llegan a esta segunda jornada con la intención de mejorar lo mostrado en su debut, donde igualaron 0-0 frente a Surinam. El equipo canalero dejó escapar la oportunidad de sumar tres puntos, por lo que ahora buscará hacerse fuerte en casa ante su afición.

¿Cómo llega Guatemala?

En cambio, la escuadra de Luis Fernando Tena afronta el compromiso golpeada tras caer por la mínima diferencia ante El Salvador en su estreno eliminatorio. Los chapines necesitan reaccionar para no complicarse en el Grupo A desde el arranque y tratarán de sorprender como visitantes.