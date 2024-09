Se acerca una nueva fecha FIFA y Thomas Christiansen tiene que preparar la lista de convocados para la Selección de Panamá. Ya con Los Canaleros clasificados a los cuartos de final de la Liga de Naciones, mientras todavía se juega la fase de grupos, habrá dos encuentros amistosos en tierras norteamericanas.

Será una fecha FIFA interesante para Panamá, teniendo en cuenta que jugará contra Estados Unidos, partido en el que debutará su nuevo entrenador Mauricio Pochettino, y también lo hará ante Canadá. Ambos encuentros servirán para posicionar a Los Canaleros de cara a la parte final de la Liga de Naciones.

Para el armado de la lista, Christiansen ya sabe que no contará con uno de los legionarios que se desempeña en el fútbol de Uruguay. Este jueves, en declaraciones con ESPN, el portero Luis Mejía confirmó que no estará en la próxima fecha FIFA.

¿Qué dijo Luis Mejía sobre la Selección de Panamá?

El portero de Nacional reveló que se quedará en su club, debido a que el Campeonato Uruguayo no tendrá receso durante la fecha FIFA: “Pero lo más seguro es que no sea citado, porque junto con el cuerpo técnico creemos que lo mejor es que me quede en Nacional porque está finalizando el Campeonato Uruguayo que no para en Fecha FIFA”.

“El entrenador entendió mi situación y se lo agradezco, la Gerencia deportiva de Nacional también hizo un gran trabajo y cada uno puso su parte”, explicó Mejía con respecto a la decisión que tomó de quedarse en Uruguay y que fue contemplada por Christiansen.

En septiembre, la Selección de Panamá no tuvo amistosos y su última participación había sido en la Copa América. Mejía fue suplente de Orlando Mosquera en dicha competencia. La última vez que el portero de Nacional sumó minutos fue en las dos primeras jornadas de las Eliminatorias Concacaf en junio frente a Guyana y Montserrat.

¿Cuándo juega la Selección de Panamá por fecha FIFA?

Como se mencionó anteriormente, Panamá jugará dos partidos amistosos: primero se enfrentará a Estados Unidos el 12 de octubre en el Q2 Stadium, ubicado en Austin; y luego visitará Toronto el 15 de octubre para medirse ante Canadá en el BMO Field.