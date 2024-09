Esta semana, César Blackman se convertirá en el primer panameño en disputar la fase de grupos de la UEFA Champions League. El lateral derecho que viste la camiseta del Slovan Bratislava debutará ante el Celtic de otro centroamericano, el hondureño Luis Palma.

Y como era de esperarse, el jugador habló en la previa a su primer compromiso de Champions League, revelando quién fue el jugador que impulsó su carrera en Europa, tomando en cuenta que llegó joven a Eslovaquia y se ha mantenido jugando en el mismo campeonato a sus 26 años.

Recordemos que Blackman firmó con el DAC a los 19 años procedente del Chorrillo FC de la Liga Panameña de Fútbol. Desde entonces, se ha convertido en uno de los canaleros con mayor trayectoria en el viejo continente. Sin embargo, esto no hubiese sido posible sin un jugador en especial.

El futbolista que impulsó la carrera de César Blackman

En una entrevista con el medio Somos La Sele, Blackman confesó quién fue la persona clave en sus primeros pasos por Europa. Erick Davis, otro jugador panameño que ya tenía seis meses en Eslovaquia cuando Blackman llegó, fue su principal apoyo en el proceso de adaptación.

“Yo llegué a Eslovaquia muy joven con 18 o 19 años. No fue fácil porque cuando llegué no entendía casi nada, pero estaba (Erick Davis) y él me ayudó, fue muy importante para mí porque él ya tenía seis meses acá en Eslovaquia”, señaló Blackman en la entrevista.