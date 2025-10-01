¡Más problemas en El Salvador! El Bolillo Gómez suma a otro lesionado a pocos días de jugar la Eliminatoria

El delantero de la Selección de El Salvador y actual jugador del FAS, Rafa Tejada, encendió las alarmas esta mañana al entrenarse de forma diferenciada en la práctica del combinado absoluto en el estadio Cuscatlán. El atacante arrastra una lesión desde los últimos encuentros disputados con su club, motivo por el cual no tuvo participación en la jornada anterior del torneo local.

En su regreso al trabajo con la selección, Tejada se limitó a realizar ejercicios de trote, evidenciando que aún se encuentra en pleno proceso de recuperación. El cuerpo técnico de la Selecta confía en que no se trate de un problema de mayor consideración y que el jugador pueda reincorporarse progresivamente al ritmo competitivo de sus compañeros en los próximos días.

La dolencia del atacante se originó tras una fuerte entrada sufrida en el duelo ante Hércules, compromiso en el que debió abandonar el campo con claras molestias en el tobillo. Desde entonces, su evolución ha sido seguida de cerca por el cuerpo médico, que trabaja para ponerlo a punto de cara a los compromisos internacionales que se avecinan.

Mientras tanto, la Selección Nacional continúa con sus entrenamientos en el Cuscatlán, escenario que también albergará los próximos partidos de la eliminatoria mundialista frente a Panamá y Guatemala. Estos encuentros son considerados claves en las aspiraciones del equipo dirigido por Hernán Darío “El Bolillo” Gómez.

El Salvador busca recuperar a sus lesionados

El panorama de la Selecta no es alentador en el aspecto físico, ya que no solo Tejada preocupa al cuerpo técnico. Tanto Mario González como Henry Romero también presentan molestias, sumándose a la lista de jugadores que trabajan bajo un plan especial de recuperación.

La afición salvadoreña mantiene la expectativa sobre el estado de Rafa Tejada, uno de los atacantes más importantes del conjunto nacional, esperando que logre superar sus problemas físicos y pueda estar disponible para los duelos cruciales en la ruta hacia la Copa del Mundo 2026.