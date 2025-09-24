David Faitelson no se guarda nada sobre Adalberto Carrasquilla mientras en Pumas explotan de furia tras la derrota

Adalberto Carrasquilla participó del más reciente partido de Pumas UNAM, con la derrota por 3-1 ante FC Juárez en la Liga MX. Además, el canalero protagonizó una polémica jugada de la que varios aficionados y analistas se hicieron carne.

David Faitelson no se guardó nada sobre lo acontecido entre Los Universitarios y Los Bravos. Cargado de incidencias, fue el plato fuerte de la décima fecha, pese a que no se esperaba demasiado. Parecía ser un simple juego del Torneo Apertura.

ver también Mientras Keylor Navas brilló ante Tigres, Adalberto Carrasquilla fue borrado del equipo y el DT de Pumas develó la inesperada razón

Iban 51 minutos del cotejo en el Estadio Olímpico Benito Juárez, cuando Jeison Angulo dio un impecable pase filtrado a Carrasquilla. Este controló, superó a su marca y definió contra el palo izquierdo del arquero. Eso significaba la igualdad.

Publicidad

Publicidad

El árbitro del partido entendió que Coco se quitó de encima con falta al defensor que lo encimaba, por lo que sancionó como ilícita la anotación. Tanto a primera vista como en las repeticiones, todo lo sucedido se observa con total claridad.

Adalberto Carrasquilla entre polémicas: las duras críticas del periodista David Faitelson

David Faitelson emitió su opinión a través de su cuenta oficial de X, donde no dudó en presentar su queja al respecto. Desde su punto de vista, la falta que el árbitro sancionó jamás existió. Vio a Adalberto Carrasquilla marcar lícitamente.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

“Es increíble: le quitan un gol legítimo a Pumas UNAM… El futbol es un deporte de contacto… Carrasquilla hace una jugada excepcional en la que jamás hay falta… ¡Qué pena!“, posteó el reportero luego de lo acontecido en este encuentro.

Publicidad

Tweet placeholder

“Nunca hay foul de Carrasquilla… El defensor de Juárez se cruza en el camino del panameño. Debe ser gol de Pumas…”, continuó el periodista mediante otro dicho publicado en la misma plataforma, acerca de la jugada que levantó polémica.

Publicidad

Publicidad

Con este resultado, Pumas UNAM quedó en el noveno lugar de la tabla, con 13 puntos en 10 partidos oficiales. Por su parte, FC Juárez subió hasta la séptima de las posiciones, después de cosechar 15 unidades en idéntica cantidad de juegos.