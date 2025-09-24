Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Liga MX

David Faitelson no se guarda nada sobre Adalberto Carrasquilla mientras en Pumas explotan de furia tras la derrota

Coco protagonizó una polémica jugada y el periodista fue crítico en su análisis.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Adalberto Carrasquilla protagonizó una polémica jugada y David Faitelson no se guardó nada.
© rrssAdalberto Carrasquilla protagonizó una polémica jugada y David Faitelson no se guardó nada.

Adalberto Carrasquilla participó del más reciente partido de Pumas UNAM, con la derrota por 3-1 ante FC Juárez en la Liga MX. Además, el canalero protagonizó una polémica jugada de la que varios aficionados y analistas se hicieron carne.

David Faitelson no se guardó nada sobre lo acontecido entre Los Universitarios y Los Bravos. Cargado de incidencias, fue el plato fuerte de la décima fecha, pese a que no se esperaba demasiado. Parecía ser un simple juego del Torneo Apertura.

Mientras Keylor Navas brilló ante Tigres, Adalberto Carrasquilla fue borrado del equipo y el DT de Pumas develó la inesperada razón

ver también

Mientras Keylor Navas brilló ante Tigres, Adalberto Carrasquilla fue borrado del equipo y el DT de Pumas develó la inesperada razón

Iban 51 minutos del cotejo en el Estadio Olímpico Benito Juárez, cuando Jeison Angulo dio un impecable pase filtrado a Carrasquilla. Este controló, superó a su marca y definió contra el palo izquierdo del arquero. Eso significaba la igualdad.

Publicidad

El árbitro del partido entendió que Coco se quitó de encima con falta al defensor que lo encimaba, por lo que sancionó como ilícita la anotación. Tanto a primera vista como en las repeticiones, todo lo sucedido se observa con total claridad.

Adalberto Carrasquilla entre polémicas: las duras críticas del periodista David Faitelson

David Faitelson emitió su opinión a través de su cuenta oficial de X, donde no dudó en presentar su queja al respecto. Desde su punto de vista, la falta que el árbitro sancionó jamás existió. Vio a Adalberto Carrasquilla marcar lícitamente.

Publicidad
Tweet placeholder

“Es increíble: le quitan un gol legítimo a Pumas UNAM… El futbol es un deporte de contacto… Carrasquilla hace una jugada excepcional en la que jamás hay falta… ¡Qué pena!“, posteó el reportero luego de lo acontecido en este encuentro.

Publicidad
Tweet placeholder

“Nunca hay foul de Carrasquilla… El defensor de Juárez se cruza en el camino del panameño. Debe ser gol de Pumas…”, continuó el periodista mediante otro dicho publicado en la misma plataforma, acerca de la jugada que levantó polémica.

Publicidad

Con este resultado, Pumas UNAM quedó en el noveno lugar de la tabla, con 13 puntos en 10 partidos oficiales. Por su parte, FC Juárez subió hasta la séptima de las posiciones, después de cosechar 15 unidades en idéntica cantidad de juegos.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
"Ni a los talones": David Faitelson mete a Keylor Navas en una dura sentenci
Costa Rica

"Ni a los talones": David Faitelson mete a Keylor Navas en una dura sentenci

“Es un fracaso”: tras la expulsión de Keylor Navas en Pumas, David Faitelson dice lo que nadie se anima
Costa Rica

“Es un fracaso”: tras la expulsión de Keylor Navas en Pumas, David Faitelson dice lo que nadie se anima

Faitelson se rinde ante Keylor Navas
Costa Rica

Faitelson se rinde ante Keylor Navas

Tiene fecha límite: Jafet Soto sorprende a Herediano con la decisión que compromete su futuro en el banquillo
Costa Rica

Tiene fecha límite: Jafet Soto sorprende a Herediano con la decisión que compromete su futuro en el banquillo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo