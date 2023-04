Carlos Harvey marcó en la US Open Cup, pero quedó eliminado del certamen [VIDEO]

Phoenix Rising FC disputó el pasado miércoles, un nuevo compromiso eliminatorio de la US Open Cup, cuando se enfrentó a New Mexico United en la llave 20 del certamen. El volante canalero, Carlos Harvey, partió como titular y anotó uno de los goles en la caída de su equipo 1-2 que quedó fuera de la copa estadounidense.

Carlos Harvey, a pesar de que viene de marcharse expulsado en su actuación previa a la de ayer, está atravesando un buen momento en las divisiones inferiores de Estados Unidos. Que, aun cuando ejerce una labor más defensiva, ha conseguido marcar ya algunos tantos en los últimos encuentros que ha afrontado. Incluso, en la ronda anterior hizo el gol que clasificó a su equipo.

Cuando marchaba el minuto 77′, el centrocampista se topó con un balón suelto dentro del área, luego de un tiro libre que terminó en una confusa jugada frente al marco. Con un remate algo presuroso y de pierna derecha, el panameño puso el empate parcial en el pizarrón, sin embargo, su onceno concedería una anotación en los instantes finales del cotejo.

Harvey saldría sustituido al minuto 85′ y por su lado, los demás goles del encuentro, los protagonizarían Greg Hurst (42′) y Josh Dolling (87′). Además, cabe resaltar que Phoenix estuvo jugando con 10 futbolistas desde la expulsión de Baboucarr Njie por roja directa al minuto 45′.

Con este resultado, Phoenix Rising se despide de la US Open Cup, antes de los 32avos de final del torneo. El equipo logró superar una ronda de la copa, no obstante, ahora se tendrá que concentrar, al cien por ciento, en la liga. Por su lado, Harvey no estará disponible para el siguiente choque de la USL por la doble amarilla que recibió en la pasada jornada.

Gol de Carlos Harvey