Campeón del mundo con Argentina no podrá estar para el duelo ante Panamá

Ya está todo listo para que Argentina celebre, junto a su afición, la conquista de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sin embargo, luego de conocer la baja de Alejandro Garnacho, se confirmó una nueva ausencia en el choque frente a la Selección de Panamá en el Estadio Monumental.

Desde hace algunas semanas, Lionel Scaloni presentó su convocatoria de cara al compromiso frente a La Roja, en la que figuraban los 26 campeones del mundo. No obstante, uno de esos 26 futbolistas, no logrará estar presente en ese especial partido, debido a que su club no le dio permiso de viajar hacia Buenos Aires por una lesión.

Se trata de Alejandro Papu Gómez, quien arrastra un golpe desde el 12 de diciembre en el choque contra Australia y a pesar de que Scaloni ya lo había incluido en el listado, el Sevilla no dejará que el mediocampista viaje a su país natal. Esto, debido a que el jugador fue sometido a una operación en el tobillo izquierdo y el equipo español prefiere que se concentre en su recuperación.

Por supuesto, el Papu se manifestó tras su triste situación, escribiendo lo siguiente en redes sociales: “Lamentablemente por mi lesión no voy a poder viajar a saludarlos y abrazarlos. Es un dolor y una tristeza muy grande porque me hubiese encantado estar allí y sentir todo su amor y cariño. Gracias por sus mensajes y estoy seguro de que nos volveremos a ver. Acá seguiré recuperándome para volver a jugar. Los abrazo a la distancia. Disfruten de la Scaloneta y de ese grupo maravilloso“, expresó.

Con esto, se confirma que Alejandro Gómez sería el único de los campeones de Qatar, que no estará presente en el duelo ante Panamá. El plan era que el jugador, por lo menos, acompañara al grupo, no obstante, por una decisión del Sevilla, se perderá la fiesta.