Botafogo toma una tajante decisión que impacta de lleno a Kadir Barría y Panamá: “No hemos visto la evolución”

La salida de Martín Anselmi como entrenador de Botafogo no solo marcó un giro importante en el rumbo del club brasileño tras no alcanzar los resultados esperados, sino que también termina teniendo un efecto directo en Kadir Barría.

Con el despido del técnico argentino, el panorama del panameño vuelve a moverse dentro de la institución, ya que un cambio de mando siempre reabre la pelea por espacios, modifica prioridades y puede representarse como una nueva oportunidad para el jugador de la Selección de Panamá.

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Comunicado oficial de Botafogo

“Botafogo anuncia que el argentino Martín Anselmi ya no es el entrenador del primer equipo. La decisión le fue comunicada al técnico la mañana de este domingo (22)”, compartió Botafogo en sus redes.

“Si bien apreciamos enormemente a Anselmi y a su cuerpo técnico, y respetamos profundamente su dedicación y ética de trabajo, no hemos visto la evolución, el progreso ni los resultados que esperamos“.

“Creemos que es necesario un cambio para alcanzar nuestros objetivos esta temporada y en las siguientes. Por lo tanto, el Club explorará otras vías en su proyecto deportivo”, se visualizó en parte del comunicado.

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Cómo impacta este cambio en en Kadir Barría

La decisión de Botafogo de nombrar como técnico interino a Rodrigo Bellão puede convertirse en una noticia especialmente relevante para Kadir Barría, ya que se trata del entrenador que lo tuvo bajo su mando en la categoría Sub-20 y conoce de cerca sus condiciones.

Ese vínculo previo podría jugar a favor del panameño en este nuevo escenario, abriéndole una ventana importante para acercarse al primer equipo o ganar mayor protagonismo dentro de la estructura del club en medio del cambio de mando.

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Datos claves

Botafogo despidió a Martín Anselmi como entrenador del primer equipo al considerar que no hubo la evolución ni los resultados esperados.

como entrenador del primer equipo al considerar que no hubo la evolución ni los resultados esperados. Rodrigo Bellão fue nombrado técnico interino , una decisión que llama la atención porque él dirigía al equipo Sub-20 donde milita Kadir Barría.

, una decisión que llama la atención porque él dirigía al equipo Sub-20 donde milita Kadir Barría. El cambio puede beneficiar a Kadir Barría, ya que Bellão conoce de cerca sus condiciones y ese vínculo previo podría abrirle una oportunidad para acercarse al primer equipo o ganar mayor protagonismo.