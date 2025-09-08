La ausencia de Azarías Londoño en la lista de la Selección de Panamá fue una de las grandes sorpresas. El delantero de la Universidad Católica de Ecuador está en un gran momento a nivel individual. No para de marcar goles con su equipo, pero no fue suficiente para estar en esta doble fecha de Eliminatorias Mundialistas.

Thomas Christiansen fue claro con respecto a la no convocatoria del delantero y no tuvo rodeos para explicarlo. “Azarías merecía estar en este grupo, pero al final tengo que tomar una decisión. Siempre hablamos de los que no están, dándoles más importancia a los que no están y no a los que están”, sentenció semanas atrás.

A horas del segundo partido de la Selección de Panamá en esta última ronda, Londoño reapareció con un claro mensaje. A través de su cuenta de Instagram, publicó una imagen suya con la camiseta panameña, la misma que utilizó en la Copa Oro con el número 11.

Este lunes, será clave el partido de la Selección de Panamá pensando en la clasificación al Mundial. No puede dar un paso en falso después del empate contra Surinam en la primera jornada. Tendrá la presión de salir a ganar en el Rommel Fernández, algo que puede traerle grandes problemas a Christiansen si no suma una victoria.

Los números de Azarías Londoño en la temporada con Universidad Católica de Ecuador

Desde su llegada en enero de este 2025, Londoño ya disputó 32 partidos con la camiseta del conjunto ecuatoriano. En total, marcó ocho goles y aportó siete asistencias en 24 juegos como titular. En los últimos 10 encuentros, sumó nueve participaciones directas con cuatro anotaciones y cinco pases de gol.

Estos números más recientes fueron los que provocaron el pedido de los panameños para que sea parte de la lista de Panamá. Con los Canaleros, apenas tiene ocho partidos disputados y un gol. Solo uno fue como titular. Con Thomas Christiansen, no ha tenido la regularidad suficiente, ya que en su consideración tiene a otros delanteros por encima como Ismael Díaz, José Fajardo, Everardo Rose, Tomás Rodríguez y Cecilio Waterman.