“Sé lo que están sintiendo”: Alejandro Reyes impacta a Motagua con sus declaraciones tras vencer a Olimpia

Alejandro Reyes expresó su felicidad tras ganar su primer clásico a Olimpia ahora jugando con Motagua de la mano del entrenador Javier López, a quien agradeció por la confianza que le ha brindado desde su llegada al club.

“Me siento muy contento de sentir el respaldo del entrenador y mis compañeros. Desde el inicio me han abierto las puertas y eso me hace sentir bien, con confianza y respaldado”, comenzó diciendo Reyes en declaraciones tras el partido.

ver también Acá está la prueba: Edrick Menjívar dispara contra Motagua y lo que dice del arbitraje tras perder el Clásico

Reyes dejó claro que para él, todos los partidos tienen el mismo nivel de importancia, aunque no negó que ganar el clásico a Olimpia tiene un plus especial.

“Todos los partidos son especiales para mí. Independientemente que sea contra Olimpia, si tengo ahí hermanos que el fútbol me ha dado, pero para mí todos los partidos son finales, igual de importantes, son partidos que quiero ganar. Sí tiene un plus porque es un clásico”, amplió el mediocampista zurdo.

¿Habló con sus excompañeros de Olimpia?

El jugador también fue consultado si tuvo la oportunidad de hablar con sus excompañeros de camerino, pero explicó que es difícil poder entablar una plática cuando ellos cayeron derrotados.

“No hablé mucho con ellos (con los jugadores de Olimpia) porque ellos son igual que yo que cuando pierden se van enojados al camerino, pero sé lo que están sintiendo”, dijo.

Publicidad

Publicidad

ver también José Mario Pinto avisa a Olimpia con decisión que cambiará su futuro en medio de rumores de salida

El exjugador del Sporting de Costa Rica no escondió su felicidad por ganarse el respeto de la afición de Motagua que lo aplaudió al momento de su sustitución en el clásico.

Publicidad

“Me sentí bien, el hecho de estar logrando transmitir esa pasión al aficionado azul no es algo fácil y con eso estoy logrando, me deja contento”, cerró.