Thomas Christiansen, actual entrenador de la selección de Panamá, ofreció una entrevista al medio The Coaches Voice donde contó sobre su carrera antes de llegar a La Roja. El danés arribó el 22 de junio del 2020 al cuadro Canalero y ha dejado buenas impresiones, ganándose el cariño de los aficionados del onceno nacional.

El estratega confesó que cuando se dio su salida del Leeds United, no lo pensó dos veces al recibir la propuesta de la Federación Panameña de Fútbol. "Desde que salí del Leeds United tenía el deseo de dirigir a una selección nacional. Apenas supe de la opción de entrenar a Panamá no dudé", manifestó.

"Quería probar algo distinto al trabajo de club. Entrenar a un club es más concreto, con un grupo definido de jugadores. Es un trabajo día a día en el que te preparas cada semana para competir el fin de semana. Entrenar a una selección es diferente. Hay un abanico más amplio de jugadores", agregó.

"Cuando hice mi presentación ante la Federación Panameña de Fútbol analicé unos 63 jugadores que podían ser potencialmente seleccionables. Quería conocer con qué jugadores contaba para recorrer el camino hacia el próximo Mundial", acotó el danés y lo ha demostrado, pues el técnico se ha caracterizado por cambiar diferentes elementos en su lista de seleccionados.

También reveló un dato que pocos conocían, el ex Barcelona vivió en Panamá durante alguna etapa de su niñez, "viví en Panamá cuando era niño. Era curioso que el destino que me llevara de nuevo al país, más de cuarenta años más tarde. Eso me motivaba porque no era un lugar desconocido o sin mayores vínculos emocionales".

En la actualidad, Thomas Christiansen está cerca de que La Roja clasifique a su segunda Copa del Mundo consecutiva, con un grupo de jugadores que se han hecho fuertes en un esquema diferente a lo que presentaban los canaleros con técnicos anteriores, provocando que muchos se enamoren de su fútbol.