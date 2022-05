Sporting de SM vs. Alianza FC se verán las caras en la vuelta de la segunda semifinal del Torneo Apertura 2022. Conoce día, horario y canal de TV para ver el juego EN VIVO y EN DIRECTO.

Sporting de SM vs. Alianza FC: ver aquí EN VIVO y EN DIRECTO la Final del Apertura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol

Llegó el partido más importante del Torneo Apertura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol, en el que Sporting de San Miguelito y Alianza FC se enfrentarán para convertirse en el nuevo campeón de Panamá. Ambos equipos llegan con un empate en la vuelta de las semifinales del campeonato, pero con el marcador global a su favor, gracias a la ida de dicha ronda. Los Académicos buscarán sumar su segunda estrella en la LPF y por su lado, Los Pericos quieren levantar el primer título de su historia.

Sporting de SM vs. Alianza FC: cuándo, dónde y por qué canal de TV ver el partido

La final se jugará mañana, sábado 28 de mayo, a las 7:00 p.m. de Panamá, en el Estadio Rommel Fernández, los árbitros serán Fernando Morón, Andrés Vargas, Jorginho Vázquez y Oliver Vergara. El partido podrá verse EN VIVO por TV Max, RPC TV y Tigo por los canales 370 y 1370.

Sporting de SM vs. Alianza FC: cómo llegan Los Académicos

El equipo de Felipe Borowsky llega con un empate sin goles ante Tauro FC en la vuelta de las semifinales del campeonato. A pesar de la igualdad, Los Rojinegros avanzaron de ronda gracias al marcador global (2-1). Sporting de SM aparece en la final como el favorito para muchos, debido a que el onceno del Distrito se mantuvo invicto por más de 10 fechas en ronda regular, además, fue uno de los oncenos más regulares durante la campaña.

A pesar de ello, el técnico no se siente superior a su similar y así lo dejo a saber en la conferencia previa a la final. "Si es por merecer, ambos merecemos, pero el fútbol no es de merecimientos. Hay que soñar, pero esto lo ganan los jugadores", indicó el timonel brasileño.

Sporting de SM vs. Alianza FC: cómo llegan Los Pericos

Los dirigidos por Jair Palacios llegan a dicha instancia con un empate de 1-1 ante Atlético Chiriquí en la vuelta de las semifinales del torneo. Debido al marcador global (2-1), los verdolagas se quedaron con el boleto para la gran final. Alianza FC, por su lado, es el equipo con la mejor defensa en el Apertura 2022, pero contará con dos bajas importantes en la zaga con la convocatoria de Eduardo Anderson y Reyniel Perdomo para el Torneo Maurice Revello.

No obstante, el estratega colombiano se refirió al tema, "de pronto nos cuestionan porque le estamos dando la oportunidad a 3 muchachos de asistir al torneo de Toulon. ¿Lo antepongo a un sueño mío? Puede ser, pero hay que ver el sueño de otros que esperaban su oportunidad". Además, agregó que el pasado no juega en la final, "el pasado es pasado, pero tiene una historia. No subvaloramos lo que pasó en ronda regular".

Sporting de SM vs. Alianza FC: último partido entre ambos

La última vez en la que ambos equipos se enfrentaron fue el 29 de abril del presente año por la jornada 15 del presente Torneo Apertura. Dicho encuentro, terminó con triunfo de Sporting de SM por 1-0 sobre Alianza FC gracias a la anotación de Luis Zúñiga.