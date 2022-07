Roberto Bombardero Brown, fue uno de los delanteros con mejor recorrido en el fútbol internacional, en la historia de Panamá. Como bien sabemos, hace unos años, era difícil que un canalero migrara hacia las afueras del país. Sin embargo, el ex atacante de La Roja, logró contar con una gran carrera, lejos de su región natal.

A pesar de que tuvo una exitosa etapa de manera internacional, el ariete contó, en su momento, la oportunidad de convertirse en el segundo panameño en la historia, en defender la camiseta del Paris Saint-Germain, siguiendo el legado que dejó Julio Dely Valdés en su época.

En una entrevista con el programa deportivo El Marcador, su ex representante, Luis Felipe Rosso, habló sobre dicho suceso. "Yo llevé a un jugador que me pidió Rubén Navarro, que fue Roberto Brown, lo llevé a prueba al Paris Saint-Germain y no pasó la prueba. Luego lo llevé al Elche en España y después lo traje a la MLS”, manifestó el agente de fútbol.

Alrededor del 2007, Brown firmó con Colorado Rapids, donde sumó 3 anotaciones en 11 compromisos disputados. Posterior a ello, fichó con el FC Montréal y marcó 11 dianas en 73 encuentros, además, otorgó 11 asistencias, siendo esta, su última etapa internacional, antes de volver a San Francisco FC de la Liga Panameña de Fútbol.

Sin embargo, el delantero centro sí consiguió jugar en el viejo continente, cuando vistió los colores del FC Sheriff Tiraspol y el Red Bull Salzburgo, donde incluso, llegó a ver minutos en la ronda preliminar de la UEFA Champions League con el combinado de Moldavia.