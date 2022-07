El futuro de Keylor Navas sigue sin estar definido y aunque quedarse en PSG para ser suplente no parece una opción, irse luce mucho más complicado.

Keylor Navas a sus 35 años de edad sigue siendo uno de los mejores arqueros del mundo, no solamente por sus grandes actuaciones en cada partido, sino por la cantidad de trofeos que posee. Sin embargo, su situación en el PSG actualmente no es la mejor, con la llegada de Gianluigi Donnarumma el tico ya no es el titular indiscutido y al final el tiempo pasa para todos y esto se estaría convirtiendo en un gran dolor de cabeza para la institución parisina.

A nada de comenzar su cuarta temporada en el PSG, Keylor Navas no se encuentra en una situación cómoda, sumando a esto que el conjunto parisino dejó claro que Gianluigi Donnarumma se quedará en el equipo y con tan solo 23 años de edad y siendo el arquero de la Selección de Italia, posee todos los ingredientes para ser el presente y futuro del PSG.

Un gran problema para Keylor Navas

El gran problema que tiene el PSG con Keylor Navas es su salario. Son 12 millones de euros los que cobra el arquero tico por temporada y esa cantidad de dinero ningún equipo importante de Europa estaría dispuesto a pagar por un portero de 35 años de edad, sería muy arriesgado. Por lo que su salida del equipo no es nada sencilla, al menos no para un club importante del viejo continente.

Por si fuera poco, el diario L’Equipe publicó recientemente que Cristophe Galtier, nuevo timonel del PSG, habrían decidido que lo mejor para el costarricense es que tenga oportunidad en otro club en el que a sus 35 años pueda tener más oportunidad. Hay un factor importante también a tomar en cuenta y es que faltan pocos meses para que inicie el Mundial de Qatar 2022, por lo que es importante que Keylor llegue a la selección teniendo regularidad en un equipo con ritmo de juego.