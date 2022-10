La Asistencia de Videoarbitraje o el VAR, por sus siglas en inglés, llegó en el 2017, cuando se implementó en el fútbol de Estados Unidos y otras competiciones. Sin embargo, no todas las ligas cuentan con el privilegio de la tecnología que ayuda a los árbitros a no cometer errores constantes. Una de esas es la de Panamá, aunque todo parece indicar que en un futuro (no muy lejano) llegaría al país Canalero.

Este miércoles, se presentó, de forma oficial, al nuevo Presidente de la Liga Panameña de Fútbol. En conferencia de prensa, se confirmó la llegada de una nueva directiva, la cual tiene el objetivo de mejorar el balompié en tierras istmeñas y con ello, la implementación del VAR estaría presente.

Durante el actual Torneo Clausura 2022 de la LPF, se han observado constantes errores arbitrales en cada jornada. Penales mal o no pitados, fueras de juegos inexistentes, goles mal validados, entre otros. Por esto, una pregunta obligada hacia el nuevo Presidente, Rogelio Orillac, era sobre dichas equivocaciones de los jueces en los partidos.

"El arbitraje está bajo la Federación y se mantendrá así. He visto comentarios de directores técnicos que no están contentos. No quisiera adelantarme, pero quizás, pensar en que el VAR estuviera disponible para la LPF. No ahora, no mañana, pero más adelante sería bueno que eso existiera para que no haya dudas en el arbitraje", manifestó.

Recordemos que el VAR fue utilizado en el Estadio Rommel Fernández por primera vez, en la pasada Octagonal Final de Concacaf, por lo que no sería descabellado creer que se implemente en la liga local. Aunque es claro que tardará algún tiempo en llegar, sin embargo, nada está descartado.