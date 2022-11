Panamá vs. Camerún afrontarán su encuentro amistoso de la ventana de noviembre, previo al inicio del Mundial. Aquí las posibles alineaciones de ambos oncenos para su choque.

Panamá vs. Camerún: posibles alineaciones para el amistoso

La Selección de Panamá finalizará, este viernes, su gira de noviembre, donde ha disputado ya tres amistosos. Los Canaleros cerrarán el mes patrio enfrentando a la Selección de Camerún, luego de haber igualado frente a Venezuela. El combinado istmeño buscará culminar la seguidilla de partidos con un triunfo, después de tres compromisos sin ganar.

Tomando en cuenta que Thomas Christiansen alineó un "once B" en su choque previo, es posible que salga con un "cuadro de gala". Asimismo, es casi seguro que el técnico danés cambie su línea defensiva, tras los constantes errores vistos ante los rivales anteriores. Además, se sumarán Andrés Andrade y Michael Murillo, quienes no habían podido estar en el elenco centroamericano. Sin embargo, hace unas horas, el timonel aseguró que José Córdoba habría sufrido una taquicardia en el choque del martes, por lo que no estará disponible.

Por el lado de los cameruneses, ya están pensando en su debut en el Mundial, por lo que existe la probabilidad de que Rigobert Song, forme con gran parte de los jugadores que serán titulares en el máximo certamen. Aunque también buscará mantenerse al margen de las lesiones de sus principales figuras.

"Camerún nos va a exigir, creo que de todos los partidos que hemos jugado, será el más complicado y más fuerte", manifestó Thomas Christiansen en sus declaraciones, después del choque frente a Venezuela.

El posible XI de Panamá

Thomas Christiansen podría salir de la siguiente forma: Orlando Mosquera; Andrés Andrade, Harold Cummings, Fidel Escobar, Michael Murillo; José Luis Rodríguez, Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Alberto Quintero, Yoel Bárcenas; Ismael Díaz.

El posible XI de Camerún

Rigobert Song podría salir de la siguiente forma: Onana; Ebosse, Castelletto, N'Koulou, Mbaizo; Ntcham, Anguissa, Kunde; Toko Ekambi, Choupo Moting y Mbeumo.