La Selección de Panamá sigue sin conocer la victoria en su gira de noviembre. A pesar de que el onceno de Thomas Christiansen ha mostrado mejoría en comparación a su primer encuentro del mes, todavía no camina por las sendas del triunfo. Este martes, ante la Selección de Venezuela, igualaron 2-2, pese a tener una ventaja de dos goles a su favor. Por ello, el entrenador danés, se mostró insatisfecho en sus declaraciones.

"Hicimos un partido serio, con control total, tanto en lo ofensivo, como defensivo, el contrario no generó ocasiones. En los últimos 20 minutos no continuamos con nuestro juego y es una pena porque el equipo compitió bien, estuvo metido en partido y merecimos mucho más de lo que nos llevamos", manifestó Christiansen.

Además, aprovechó para referirse a la polémica jugada del penal en contra. "No podemos excusarnos en los errores arbitrales o propios, tenemos que aprender de ellos, pero no hay tiempo. Aunque sea un partido amistoso, no me gusta perder o empatar y hoy ha sido como perderlo, se nos ha quedado cara de tonto por tener el 2-0 y regalarlo como lo hemos hecho", indicó.

Asimismo habló sobre la forma de cerrar partidos, algo que Panamá no supo realizar frente a La Vinotinto. "Debemos saber manejar todas las situaciones, tenemos que estar concentrados durante los 90 minutos y creo que hemos pecado en eso, caímos en la tensión que ha tenido el partido", dijo.

Para finalizar, apuntó hacia su próximo rival, Camerún. "Nos costará, como todos los partidos hemos intentado ganar con otro sistema que, para mí, ha sido positivo. Camerún nos va a exigir, creo que de todos los partidos que hemos jugado, será el más complicado y más fuerte", concluyó.

La Selección de Panamá volverá a las canchas, cuando se deba medir a la Selección de Camerún el viernes 18, previo al inicio de la Copa del Mundo.