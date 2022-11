La Selección de Panamá se midió ante la Selección de Camerún en el cierre de la ventana de amistosos en noviembre. El cuadro centroamericano logró sacar un empate de 1-1 frente a uno de los oncenos que competirá en la Copa del Mundo en un partido donde lució mejor en la segunda mitad. Por ello, el propio Thomas Christiansen se mostró satisfecho por el rendimiento de sus jugadores en el complemento, donde, incluso, Michael Murillo (55') marcó el gol de la igualdad.

"La primera parte no entramos bien al partido, corrimos detrás del balón y no tuvimos paciencia con la posesión, también ellos (Camerún) estaban eléctricos, en otro nivel. El partido cambió bastante en el segundo tiempo, estuvimos más replegados y nos hicimos fuertes, controlamos el partido casi de principio a fin, lástima que no metimos gol, pero la reacción del equipo fue buena y podemos sacar buenas conclusiones de este empate", manifestó el estratega.

En cuanto a los rivales mundialistas que enfrentó durante noviembre, afirmó que estos compromisos son importantes para la selección nacional. "La importancia de competir contra rivales de talla mundial, hemos tenido a Qatar, Arabia Saudita y Camerún, pero como conjunto, si nos hacemos fuertes somos buenos y creo que dimos un buen ejemplo en el segundo tiempo de hoy", dijo.

Para finalizar, confirmó que Panamá ya no tendrá más compromisos durante el presente año y tocará seguir trabajando con sus jugadores durante el parón del Mundial de Qatar. "A seguir trabajando para lo que viene, ya hemos terminado el año en cuanto a partidos y hay que seguir preparando calendarios, hablar con personas para mejorar el tema de los campos en Panamá, hay varios temas que tenemos", concluyó.

La Selección de Panamá afrontó cuatro partidos amistosos en el mes patrio, donde sacó tres empates y una derrota. Sin embargo, el entrenador aprovechó para darle minutos a los futbolistas que no habían tenido muchas participaciones como Jovani Welch o Ricardo Phillips, quienes mostraron poder ser una buena alternativa para el danés en un futuro.

Resultados de Panamá en noviembre

5/11/2022 | Qatar 2-1 Panamá

Yoel Bárcenas (66')

10/11/2022 | Arabia Saudita 1-1 Panamá

Ismael Díaz (8')

15/11/2022 | Venezuela 2-2 Panamá

José Fajardo (26') y César Yanis (79')

18/11/2022 | Camerún 1-1 Panamá

Michael Murillo (55')