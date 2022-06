Panamá vs Martinica por Liga de Naciones de la Concacaf 2022: posible alineación de Thomas Christiansen para la fecha 4

La Selección de Panamá le dirá adiós a la Liga de Naciones de la Concacaf en el 2022 con su visita a Martinica. Y la chance de ponerle un broche de oro a su primera vuelta es más que probable teniendo en cuenta que vienen de golearla 5-0 en el Rommel Fernández. Esto implicaría el liderato absoluto del Grupo C: la Roja ascendería a 9 puntos, sacándole 6 al rival con el que cerrará la fase de grupos en marzo del año entrante, Costa Rica.

De momento, hay una sola baja confirmada. Y es en el banquillo, debido a que Thomas Christiansen fue expulsado por una fecha en el reciente triunfo. Al 60', el timonel levantó la esférica que se había ido al saque de banda ante la presencia del martiniqués Daniel Hérell. No queda claro si intentó esconderla o si simplemente se le cayó de las manos, pero Hérell reaccionó mal, tomando del saco al hispanodanés y generando un pequeño confrontamiento.

José Luis Rodríguez también podría no ser de la partida debido al fuerte golpe que sufrió en en su tobillo derecho y que lo forzó a abandonar el campo en el entretiempo. Empero, no ha habido información oficial de la Fepafut al respecto. Lo que sí abunda es optimismo: "Nuestro objetivo en esta Liga es meternos en el Final Four y ver lo que pasa, primero tenemos que medirnos el domingo a Martinica", le dijo Édgar Bárcenas a RPC.

Panamá vs Martinica: cuándo es, a qué hora y por dónde ver el partido

El encuentro entre Panamá y Martinica se jugará hoy, domingo 12 de junio, en el Estadio Pierre Aliker de Fort-de-France, a partir de las 5:00 p.m. (horario panameño) y se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO tanto por NEX como por TUDN .

El posible XI de Panamá ante Martinica por Liga de Naciones

Este sería un probable once de Thomas Christiansen, quien viajará con el equipo y podría ser reemplazado por Sánchez Jara: Luis Ricardo Mejía; Michael Murillo, Fidel Escobar, Eduardo Anderson, Éric Davis; Christian Martínez, Adalberto Carrasquilla; César Yanis, Édgar Yoel Bárcenas, Ismael Díaz; Rolando Blackburn.