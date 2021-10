Forge FC enfrentó a Atlético Ottawa el sábado 16 de octubre para afrontar la jornada 25 de la Canadian Premier League. El panameño Omar Browne se encargó de abrir el marcador con un golazo de zurda que dejó sin opciones al guardameta. El onceno se terminó llevando la victoria 2-0 ante su similar.

Este martes, la liga canadiense publicó su equipo de la semana en el que lució el nombre del ex CAI en el costado izquierdo del campo. Como es costumbre, la Canadian Premier League describió el desempeño de cada jugador y la razón por la que se encontraron en el Team Of The Week.

“Browne se ubica en nuestro equipo en el borde del mediocampo solo para encajarlo en el costado, tal fue su desempeño en su segunda apertura en la CPL. Browne tuvo tres tiros y dos pases clave, operando en los amplios espacios de una alineación increíblemente ofensiva para Forge”, plasmaron en el artículo.

“Su gol contra Ottawa fue una prueba perfecta de su nivel de calidad, haciendo una carrera inteligente para recoger el balón y luego terminando maravillosamente desde la parte superior del área para abrir el juego después de una primera mitad lenta”, agregaron en la nota para referirse al canalero.

Cito ya suma 2 goles y 1 asistencia en sus 5 partidos jugados en los que solo salió como titular en 2 ocasiones, números que dan de que hablar sobre el rendimiento del jugador. El próximo encuentro de Forge será este miércoles en el Estadio Ebal Rodríguez de Costa Rica ante Santos de Guápiles en compromiso por los Cuartos de Final de la CONCACAF League.