Un gran golpe de realidad terminó sufriendo Panamá en la caída contra El Salvador en la cuarta fecha de las Eliminatorias Concacaf. Los dirigidos por Thomas Christiansen venían teniendo un gran pasar, eran los únicos centroamericanos en haber conseguido un triunfo, pero en el Estadio Cuscatlán estuvieron muy por debajo de lo esperado.

Sobre esta situación, Gabriel Torres habló en conferencia y fue muy autocrítico. El delantero de Alajuelense reconoció que sobraron la situación que estaban viviendo y que teniendo que volver a concentrarse como lo hicieron en las primeras tres jornadas. Todavía están a nada de los puestos de clasificación.

"Nos faltó humildad. Los partidos hay que jugarlos, no podemos salir a la cancha confiados. Por momentos traicionamos mucho la idea que veníamos jugando y El Salvador hizo su partido. La derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva", comenzó el atacante.

Por último, descartó echarle la culpa al haber entrenado bajo la lluvia en la previa y las incomodidades de la cancha de la Federación de Fútbol Salvadoreña: "El tema de la cancha es algo que no podemos cambiar. Es tema de la naturaleza. No podemos decir que no queremos que llueva o que nos encontremos una cancha que nos favorezca, creo que no es una excusa".

Las declaraciones de Gabriel Torres destacan como están analizando desde adentro la derrota contra El Salvador. Los protagonistas no buscaron responsabilidades o problemas externos para justificar el mal rendimiento. Esta mentalidad les podrá servir para revertir lo sucedido hace algunos días y recuperar la senda de la victoria.