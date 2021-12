El delantero no seguirá con Carabobo FC y ya se manejan posibles destinos.

Isidoro Hinestroza llegó al Carabobo FC de Venezuela en el 2021 tras haber realizado una buena temporada con el San Francisco FC donde se posicionó como uno de los máximos goleadores del conjunto Monje. Con el cuadro venezolano, Hinestroza sumó gran cantidad de partidos y en ocasiones, fue fundamental con su rendimiento.

Sin embargo, se confirmó que el panameño no continuará vistiendo la camiseta del equipo sudamericano para el próximo año y ya comienzan a salir nombres de clubes interesados en los goles del atacante. Oncenos de Colombia, Venezuela y Panamá tienen en su lista de deseos al canalero, entre ellos, su ex equipo, el San Francisco de la Chorrera que tuvo una última temporada para el olvido.

Las otras instituciones que quieren hacerse con los servicios de Joamir, son Aragua FC (Venezuela), Envigados FC (Colombia), Deportivo Pasto (Colombia), Plaza Amador (Panamá) y el ya mencionado San Francisco FC (Panamá). Por ahora, el jugador se encuentra libre y con la facilidad de poder negociar con cualquier equipo.

Hinestroza disputó 12 partidos con la camiseta de Carabobo FC donde logró marcar 5 goles y 1 asistencia, no obstante, el equipo decidió no renovar al jugador. Por el momento, no se maneja información sobre algún interesado que haya tomado la delantera por Isidoro, lo que sí es cierto, es que cuenta con diferentes propuestas tanto nacionales como internacionales.