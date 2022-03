Panamá enfrenta a Honduras esta noche en el Estadio Rommel Fernández para afrontar la jornada 12 del Octogonal Final. Dicho duelo, puede significar que La Roja se mantenga encaminado hacia el Mundial de Qatar 2022. Por ello, las expectativas son altas y el ex técnico de la selección nacional, habló sobre el encuentro en una entrevista.

"Panamá en casa es difícil, es intratable. Es fundamental que Panamá pueda cerrar estos dos partidos con su público y más temor tienen los rivales a Panamá que Panamá a sus rivales", manifestó uno de los hermanos Dely Valdés hacia el programa deportivo Conquistas y Derrotas.

"Yo confío plenamente en el entrenador, yo creo que está haciendo las cosas bien, en cada partido que ha planteado veo que hace lo mejor por la selección y sin duda tiene las mejores opciones, mejor decisión y tiene su análisis de cada jugador", acotó, refiriéndose a Thomas Christiansen y el buen trabajo de su cuerpo técnico.

"Yo siempre he mantenido comunicación con los jugadores, por la relación que tenemos hace muchos años, no sólo ahora en eliminatoria. Con el cuerpo técnico no, excepto de David Dóniga que hablamos por los jugadores del Árabe Unido en la Sub 23", expresó.

"Panamá tiene que ganar por su trayectoria en esta eliminatoria. También por la situación en la que está Honduras, hay que aprovecharlo. Yo creo que el cuerpo técnico tiene su once ideal para sacar su partido adelante", agregó. Además dejó su pronóstico, con triunfo de Panamá de 2-0.