El pasado fin de semana, el Deportivo Árabe Unido enfrentó al Tauro FC por la quinta jornada de la Liga Panameña de Fútbol. Dicho encuentro terminó empatado sin goles, pero lo que preocupó, fue la lesión de Armando Cooper, quien tuvo que abandonar el terreno de juego tras recibir un golpe que no le permitió terminar siquiera el primer tiempo.

Este martes, el Expreso Azul afrontó la fecha a mitad de semana del Torneo Apertura. El cuadro de la Costa Atlántica no pudo contar con su capitán debido a la molestia presentada en la jornada anterior. Al terminar el compromiso, su entrenador, Julio Dely Valdés, confirmó que el futbolista sufrió una lesión de ligamentos.

El ex delantero manifestó que el doctor Gerinaldo Martínez, de la selección de Panamá, afirmó dicha ruptura, sin embargo, no se ha dado un tiempo estimado de baja. No obstante, las declaraciones del estratega fueron que el volante se perderá lo que resta del Torneo Apertura 2022, por lo que no llegará a la última recta del Octogonal Final.

Tomando en cuenta que Armando Cooper es frecuente en los llamados de Thomas Christiansen, el danés estaría perdiendo a una de sus piezas fundamentales en la convocatoria. Dicha ausencia sucede en el momento menos adecuado, debido a que el estratega necesitará tener a su disposición la mayor cantidad de jugadores experimentados dentro del equipo.

Hasta la actualidad, Cooper sería el único lesionado de los acostumbrados a ser seleccionados por el ex director técnico del Leeds United. Andrés Andrade y Cecilio Waterman están cien por ciento recuperados, Azmahar Ariano apunta a estar disponible y Harold Cummings ya se encuentra entrenando después de haber sufrido un golpe ante Jamaica, por lo que el míster contará, por el momento, con sus mejores armas para cerrar la eliminatoria.