Herrera FC y UMECIT FC dieron por finalizada la quinta jornada del Torneo Apertura 2023 de la Liga Panameña de Fútbol. La fecha nos dejó un balance de cinco victorias, un empate y 18 anotaciones marcadas (9 más que en la jornada pasada). Por su lado, Sporting San Miguelito sigue dominando en la Conferencia Este y el Club Atlético Independiente es el nuevo líder de la Conferencia Oeste.

Viernes 10 de febrero

Atlético Chiriquí 3-1 San Francisco FC: abriendo la fecha, el cuadro Rojiverde nos dio una sorpresa al vencer de manera contundente a Los Monjes. El combinado de Dayron Pérez fue superior a su rival durante los 90 minutos y se marchó como merecedor ganador. Desde el punto penal, Miguel Saavedra (37') y Arnold Villarreal (55') pusieron en ventaja a los locales y a pesar de que Yeison Ramírez (76') con un golazo, iba a darle vida a la visita, pero Freyn Figueroa (81') contestaría de forma inmediata para que los suyos se quedaran con los tres puntos.

Sábado 11 de febrero

Alianza 0-1 Potros del Este: iniciando la jornada sabatina, nos encontramos con otra sorpresa, luego de que los Potros consiguieran su primer triunfo del campeonato. Un partido que, a pesar de mantenerse parejo, Alessandro Canales (25') puso el único tanto de la tarde y aunque hubo más ocasiones en ambos marcos, ninguno de los dos logró marcar y el resultado se mantuvo de la misma forma.

Tauro FC 1-1 Árabe Unido: en uno de los partidazos de la fecha, los equipos con más títulos en el país igualaron a un gol cada uno. Iniciando el compromiso, Los Albinegros se vieron mejores que su rival, creando más oportunidades de cara al arco, pero con poca efectividad. Fue hasta que el ataque Taurino rompió la defensa con una pared y Víctor Medina (43') abrió el marcador antes de finalizar el primer tiempo. Sin embargo, en el complemento, El Expreso Azul tomó la batuta dentro del terreno de juego y con un golazo, Efraín Bristán (64') puso el 1-1 que firmaría la igualdad entre ambos.

Sporting SM 4-2 Plaza Amador: otro de los duelos más entretenidos, nos dejó al combinado Académico como vencedor. El partido se iba a comprometer, luego de que Jordan Girón recibiera una roja directa al cometer un penal. Edgardo Aparicio (28') anotó desde los once metros y 10 minutos más tarde, Tomás Rodríguez (37') aumentó la distancia. A pesar de las circunstancias, Ricardo Clarke (41') descontó en la pizarra y en la segunda mitad, José Murillo (64') igualó el compromiso. No obstante, Luis Zúñiga (80' y 85') apareció con un doblete para que no se le escaparan los tres puntos a los Rojinegros.

Domingo 12 de febrero

CAI 4-1 CD Universitario: el actual campeón volvió a golear a su rival, después de que, de manera contundente, vencieran a los subcampeones. Temprano en el partido, Rafael Águila (6') abrió el marcador con un fuerte remate a media distancia, pero la felicidad iba a durar poco, debido a que Mario Carmona (8') lo empató de inmediato. Sin embargo, Anthony Stewarth (26') volvió a darle la ventaja a Los Vikingos. Ya en el complemento, Héctor Hurtado (72') y Marlon Ávila (85') sellaron la goleada.

Herrera FC 1-0 UMECIT FC: cerrando la fecha, Los Tiburones ganaron por la mínima al recien ascendido. El choque se mantuvo sin ocasiones por más de 20 minutos y a partir de ahí, se abrieron los dos elencos a más oportunidades, pero fue Ronaldo Córdoba (31') quien se hizo presente con un nuevo gol en su cuenta. Posterior a ello, ambos gozaron de distintas ocasiones, aunque no se hicieron más daño y los herreranos se llevaron el triunfo 1-0.

Tabla de posiciones