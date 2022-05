El Torneo Apertura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol ya entra en la instancia final, luego de que Alianza FC y Sporting de SM lograran vencer a sus rivales en la semifinal del campeonato. Ambos oncenos se proclaman los dos mejores clubes de la temporada y buscarán levantar el título para declararse el nuevo campeón de Panamá. En FCA repasaremos cada uno de los resultados de los cruces y la fecha en que se jugará el compromiso de la final.

Sábado 21 de mayo

Atlético Chiriquí 1-1 Alianza FC (1-2 global)

Un encuentro en el que los Rojiverdes buscaron igualar el marcador global, dominando el compromiso en la mayor parte de los 90 minutos, sin embargo, la definición de cara al marco no estuvo fina para los locales. Luego de no haber concretado dichas ocasiones, una genialidad de Gabriel Chiari rompió la defensa de los chiricanos y asistió a Reynaldiño Verley (88'), quien se convirtió en el goleador de los Pericos en la serie de la semifinal. No obstante, Édgar Aparicio (+90') logró descontar en la pizarra, luego de que el juez central, decretara un penal dudoso, pero el tiempo no dio para más y Alianza FC se clasificó a la final 19 años más tarde.

Domingo 22 de mayo

Sporting de SM 0-0 Tauro FC (2-1 global)

Al igual que el cotejo del sábado, Tauro, quien era el equipo que se mantenía debajo en el marcador, buscó igualar la serie con ataques constantes, pero un firme Kevin Mosquera en el arco lo evitaba, sumado a ello, la falta de precisión frente al arco y además, la zaga rojinegra logró implantarse y contrarrestar el poderío ofensivo de los albinegros. Un partido sin goles, pero con un resultado que favoreció a Sporting que chocará con Alianza por el alza del título del Torneo Apertura 2022.

+ Apertura 2022 de Panamá: la final y cuándo se jugará

Sábado 28 de mayo

Alianza FC vs. Sporting de SM

Estadio Rommel Fernández

Hora: 7:00 P.M.

Dónde ver: RPC, TV Max y Tigo.