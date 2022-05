La jornada 12 (aplazada) del Torneo Apertura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol finalizó este miércoles con un triunfo de CAI sobre Atlético Chiriquí en el Muquita Sánchez. La fecha nos dejó un balance de seis victorias, cero empates y un total de 17 anotaciones. A continuación, en FCA ofreceremos un repaso de los resultados de la semana y la tabla de posiciones tras la fecha 12.

Martes 3 de mayo

Alianza FC 2-0 Árabe Unido : a pesar de que los verdolagas no mostraron su mejor nivel futbolístico, lograron sacar un resultado contundente ante un Expreso Azul ya desterrado en la clasificación. El primer tiempo se marchó sin goles, pero con algunas ocasiones claras que no se concretaron, sin embargo, un gol de tiro libre de Gabriel Chiari (73'), quien cumplió con la ley del ex y un instante más tarde, César Bombo Medina (78') duplicaría la ventaja.

Sporting de SM 0-1 Tauro FC : los rojinegros cayeron y perdieron el invicto que acarrearon durante 14 partidos, luego de que los albinegros los vencieran por la mínima. A pesar de que el primer tiempo mantuvo un ritmo lento, en el complemento se vieron más oportunidades de peligro, pero fueron los de Rolando Palma, quienes, a través de Misael Acosta (54'), abrieron el marcador y se llevaron los tres puntos.

Miércoles 4 de mayo

Potros del Este 1-4 CD Plaza Amador : un choque vital para las aspiraciones de los Leones, terminó con una goleada a favor de ellos. Ángel Sánchez (9'), fue el que rompió el empate sin goles, pero Carlos Rodríguez (19') iba a igualar la pizarra para complicar a los visitantes. Sin embargo, un doblete de Ricardo Clarke (45' y 50'), pondría en ventaja a los suyos de nueva cuenta y Samir Ramírez (66') sellaría la abismal diferencia en la pizarra.

Veraguas United 0-2 San Francisco FC : Los Monjes despertaron en la recta final y vencieron 2-0 a los veragüenses en el Estadio Atalaya. En menos de 20 minutos, ya lo ganaban por 2 goles arriba, gracias al capitán, Francisco Palacios (16') y Kenny Bonilla (20'). Posterior a ello, continuaron siendo superiores dentro del terreno y sumaron tres puntos de forma merecida, aunque ya sin posibilidades de clasificar a la siguiente ronda.

Herrera FC 3-1 CD Universitario : los Tiburones aseguraron su pase a la fase eliminatoria, luego de ganar 3-1 sobre la U. En casa, con un recital de Ronaldo Córdoba, Herrera se lograba adelantar con el tanto de Ángel Caicedo (42'). En el complemento, el propio Ronaldo Córdoba (51') duplicaría la ventaja, pero Marlon Navas (55') descontaría, aunque no serviría para mucho, pues Kevin Garrido (86') pondría el 3-1 en el marcador.

CAI 2-1 Atlético Chiriquí : los Vikingos se llevan un triunfo importante de 2-1 sobre los Lobos y a falta de una fecha, podrían meterse directos en la semifinal del campeonato. Marlon Ávila (15') abrió la pizarra en un encuentro que luego contó con diferentes ocasiones en ambos marcos. En la segunda mitad, David Checa (64') empataría el partido, sin embargo, Juan Serrano (73'), le daría la victoria al CAI.

Tabla de posiciones